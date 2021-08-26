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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ'a resmi ziyarette bulunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ile Karadağ'a gidecek.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 26.08.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ'a resmi ziyarette bulunacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin davetine icabetle yarın bu ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret çerçevesinde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç, Konsey Üyeleri Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik ile yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'i ziyaretinin akabinde, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç’in davetine icabetle, 28 Ağustos Cumartesi günü Karadağ'a resmi ziyarette bulunacak.

Karadağ'da gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak, iş birliğinin daha da geliştirilmesi imkanları üzerinde durulacak.

Her iki ziyaret sırasında da Balkanlar'daki güncel gelişmeler değerlendirilecek, diğer bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde de bulunulacak.

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