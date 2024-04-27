Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Merkez Bankası Başkanı Kebir'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık el-Kebir'i kabul etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Kebir'i kabulü, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, Libya'nın birlik ve bütünlüğünün, Libya halkının huzur ve refahının sağlanmasının Türkiye'nin önceliklerinden biri olduğunu belirtti.
Erdoğan ayrıca, Libya'da sürdürülebilir ve kalıcı bir siyasi çözümün sağlanması için Türkiye'nin katkı sağlamaya devam edeceğini aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.