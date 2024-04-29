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Bakan Fidan: İsrailli yetkililer, dünya kamuoyu vicdanında çoktan mahkum edilmiş durumdadır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Uluslararası hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına almaya devam eden İsrailli yetkililer, dünya kamuoyu vicdanında çoktan mahkum edilmiş durumdadır." dedi.

Faruk Hanedar  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
Bakan Fidan: İsrailli yetkililer, dünya kamuoyu vicdanında çoktan mahkum edilmiş durumdadır

İstanbul

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, Filistin halkının yanında yer almaya ve Gazze'deki katliamın faillerinin yargılanması için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Fidan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Milletimizin liderlerini siyasi malzeme yapma densizliğinde bulunan İsrailli siyasetçilerin maskeleri artık tamamen düşmüştür. Uluslararası hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına almaya devam eden İsrailli yetkililer, dünya kamuoyu vicdanında çoktan mahkum edilmiş durumdadır. Katliamın faillerinin hukuk önünde hesap verecekleri günü iple çekiyoruz."

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