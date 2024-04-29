Dolar
32.44
Euro
34.83
Altın
2,335.25
ETH/USDT
3,192.60
BTC/USDT
63,400.00
BIST 100
10,082.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Başkentte sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Ahmet Buğra Olaç  | 29.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
Başkentte sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Ankara

Akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.


Çankaya'nın Beşevler ve Bahçelievler semtinde yollarda su birikintileri oluştu. Yollarda biriken suyun tahliyesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma yürüttü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Bakan Fidan: İsrailli yetkililer, dünya kamuoyu vicdanında çoktan mahkum edilmiş durumdadır
Kahramanmaraş'ta ahşap fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
BBP Genel Başkanı Destici, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye taziye ziyaretinde bulundu
Türkiye Hadisçiler Platformu, "Gazze'de yaşanan soykırımın derhal durması" çağrısında bulundu

Benzer haberler

Başkentte sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Başkentte sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Ankara için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Konya için sağanak uyarısı

Bazı bölgeler için sağanak uyarısı

Bazı bölgeler için sağanak uyarısı
Başkentte sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

Başkentte sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı etkiledi

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı etkiledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet