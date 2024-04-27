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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Dervişoğlu'na tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alarak Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.

Kaan Bozdoğan  | 27.04.2024 - Güncelleme : 27.04.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Dervişoğlu'na tebrik telefonu

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik ettiği İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti.

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