Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalkınma Yolu'yla jeopolitik imkanlarımızı kapsamlı bir ekonomik avantaja dönüştüreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalkınma Yolu'yla jeopolitik imkanlarımızı tüm bölgemizin faydalanacağı kapsamlı bir ekonomik avantaja dönüştüreceğiz." dedi.
İstanbul
İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"nun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ticaretin yönünün yeniden şekillendiği kritik bir dönemde tarihi bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını ve forum kapsamında 70 ülkeden temsilciyi Türkiye'de misafir etmenin bahtiyarlığını yaşadıklarını söyledi.
İki gün boyunca yapacakları istişarelerin, alacakları kararların ve kuracakları dostlukların şimdiden hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "İnşallah forum kapsamında sınır ötesi işbirliği imkanları, dijitalleşme adımları, altyapı yatırımları ve transit taşınma süreçlerinin uyumlaştırılması gibi pek çok konuyu görüşme fırsatı bulacaksınız. Şu anda yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesiyle 67 ülkeye ve yaklaşık 1,5 milyar insana doğrudan erişim sağlayan bir ülkenin misafirisiniz. Ekonomik bakımdan toplam 51 trilyon doları aşan gayrisafi yurtiçi hasılaya sahip bir coğrafyanın tam merkezinde yer alıyorsunuz." diye konuştu.
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"Ulaştırma yatırımları ekonomimizin itici gücü haline geldi"
Forumun, uluslararası toplantıdan öte Türkiye'nin ulaştırma vizyonunu ve liderlik kapasitesini tüm dünyaya gösteren önemli bir platform olacağına yürekten inandığını kaydeden Erdoğan, "Ulaştırma Bakanlığımız başta olmak üzere forumun düzenlenmesinde emeği geçenlere dünyanın dört bir yanından gelerek foruma katkı verecek siz değerli dostlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ekonomide insan ve mal dolaşımını sağlayan lojistik hatların öneminin her geçen gün daha da arttığına vurgu yaparak "Bunun en açık örneğini Kovid salgını döneminde hep beraber yaşadık. Bölgemizde son dönemde yaşanan gerilimler, Hürmüz Boğazı'nda, hava sahalarında ortaya çıkan belirsizlikler, yeni ve güvenli ulaştırma güzergahlarının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattı." ifadesini kullandı.
Tarihte olduğu gibi günümüzde de ulaşım imkanlarını geliştiren ülkelerin sadece refahına katkıda bulunmadığını, aynı zamanda kültürel ve bilimsel gelişimlerini de ilerlettiğini kaydeden Erdoğan, "Türkiye'nin özellikle son 22 yıldır kara, hava ve deniz yollarına ilave olarak iletişim ve enerji hatlarına yaptığı büyük yatırımların gerisindeki en temel motivasyon işte bu yaklaşımdır." değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğan, "Yol medeniyettir." diyerek bu alanda gerçekten büyük bir yatırım seferberliğini başlattıklarına dikkati çekerek, "İktidarlarımız döneminde ulaştırma ve haberleşme altyapısına yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bu yatırımların 177 milyar dolarlık kısmı kara yollarına, 64 milyar doları demir yollarına, 25 milyar doları hava yollarına, 4 milyar doları denizciliğe, 25 milyar doları ise haberleşme altyapısına harcandı. Bu yatırımların üretime etkisi ise 1 trilyon 65 milyar dolara tekabül ediyor. Ulaştırma yatırımlarımız sayesinde istihdamda da ciddi artışlar sağladık. Sanayiden ihracata, turizmden lojistik hizmetlerine kadar birçok sektör bu yatırımlardan olumlu etkilendi. Ulaştırma yatırımları adeta ekonomimizin itici gücü haline geldi." ifadelerini kullandı.
"İstanbul Havalimanımız, Türkiye'nin vizyon projesi olarak göz dolduruyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"nun açılışında yaptığı konuşmada, bazı rakamlar paylaşmak istediğini belirterek, "6 bin 101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafemiz, 29 bin 742 kilometreye çıktı. Sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlıyken bugün bu sayı 77'ye yükseldi. Bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğumuz, 3 bin 796 kilometreyi buldu. Kara yolu tünel sayımız 83'ten 513'e, tünel uzunluğumuz 50 kilometreden 790 kilometreye ulaştı." diye konuştu.
Köprü ve viyadük uzunluğunu 311 kilometreden 799 kilometreye yükselttiklerini ve Osmangazi, Yavuz Sultan Selim, Adıyaman Nissibi, Elazığ Ağın, Tohma, Hasankeyf-2, 1915 Çanakkale köprülerini ülkeye kazandırdıklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bolu Dağı, Avrasya, Ilgaz, 15 Temmuz, İstiklal, İzmir Konak, Erkenek, Cankurtaran, Sabuncubeli, Ovit, Sahara, Pirinkayalar, Hasankeyf, Madal, Zigana tünellerini aziz milletimizin hizmetine verdik. İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu gibi devasa yol projelerini hayata geçirdik. Türkiye'yi hızlı trenle biz tanıştırdık. Toplam 2 bin 251 kilometre uzunluğunda hızlı tren ağı inşa ettik. 2002 yılında 10 bin 948 kilometre olan demir yolu ağımızı 13 bin 919 kilometreye, 2 bin 505 kilometre olan sinyalli hat uzunluğunu 8 bin 46 kilometreye, 2 bin 122 kilometre olan elektrikli hat uzunluğunu ise 7 bin 274 kilometreye çıkardık."
Erdoğan, 11 bin 668 kilometre uzunluğundaki demir yollarını tamamen yenilediklerini belirtti.
Hava yolunu halkın yolu haline dönüştürdüklerini dile getiren Erdoğan, 26'dan devraldıkları havalimanı sayısını 58'e, yurt dışı uçuş noktalarını ise 60'tan 353'e getirdiklerini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Havalimanımız, Türkiye'nin vizyon projesi olarak göz dolduruyor. Yılın ilk 5 ayında 32 milyona yaklaşan yolcu sayısıyla kendi rekorunu kırdı. Bir diğer çarpıcı rakam şudur. 2002 yılında ülkemizdeki toplam araç sayısı 8,5 milyon civarındayken şehirler arasındaki ortalama hızımız saatte 40 kilometreydi. Bugün ülkemizdeki araç sayısı 32 milyonu geçmesine rağmen ortalama seyahat hızımız 90 kilometreye çıkmış durumda yani ulaştırmaya dair her başlıkta kelimenin tam manasıyla destan yazdık." diye konuştu.
"Hizmetlerimizi dinamitlemeye çalıştılar"
Acı bir gerçeği vurgulamak mecburiyetinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet olarak bu yatırımları yaparken muhalefetin ve marjinal örgütlerin engelleme çabalarıyla da mücadele ettiklerini dile getirdi.
Erdoğan, İstanbul Boğazı'na üçüncü bir gerdanlık olarak taktıkları Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü sabote etmek için sokak olayları dahil her yolun denendiğini söyleyerek, "İstanbul Havalimanı'yla ilgili akla ziyan bir sürü iftira attılar. Gün oldu, 'Yol mu yiyeceğiz?' dediler, gün oldu 'Bunlar külliyen israf.' dediler, 'Yeni yol yaparak trafik sorunu çözülmez.' dediler. Gün oldu, projeleri durdurmak için mahkeme kapılarında nöbet tuttular." diye konuştu.
Hızlı tren projelerinin de "göçü hızlandıracağı" iddiasıyla eleştirildiğini belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
"Daha burada sayamayacağımız bir sürü iddia, iftira ve eleştiri ile ulaştırma yatırımlarımıza kara çaldılar. Hizmetlerimizi dinamitlemeye çalıştılar. Aslında ne iş yaptılar ne hizmet ürettiler ne de bizim iş yapmamızı, hizmet üretmemizi, vatandaşımızı hak ettiği eserlerle buluşturmamızı istediler. İdeolojik konfor alanlarının dışına çıkmaya hiçbir zaman yanaşmadılar ama biz bunlara aldırmadık. Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık. Engellere takılmadan projelerimizi kararlılıkla hayata geçirdik. Hemen hepsi kıvanç kaynağımız pek çok eseri, yatırımı, vizyon projesini hamdolsun ülkemizin kazanç hanesine başarıyla yazdırdık."
"Orta Koridor'un bel kemiğini teşkil eden Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nı da faaliyete geçirdik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, vatandaşlarla birlikte, ülke ve komşuları, bölgeleri birbirine bağlayacak barış ve işbirliği yolları, koridorları, rotaları tesis ettiklerini kaydetti.
Bu noktada iki büyük projenin stratejik anlam kazandığını gördüklerini belirten Erdoğan, "Bunlardan ilki Orta Koridor'dur. Çin'den Avrupa'ya kadar uzanan ve 21 ülkeyi demir yolu ağıyla birbirine bağlayan Orta Koridor, deniz yoluna kıyasla 2 kat daha hızlı, hava yoluna göre ise yaklaşık 4 kat daha ekonomik taşıma imkanı sunuyor. Adeta tarihi İpek Yolu'nu yeniden hizmete alıyoruz. Orta Koridor'un bel kemiğini teşkil eden Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nı da faaliyete geçirdik. Bu muazzam projenin daha da geliştirilmesini, gerek ikili, gerek Türk Devletleri Teşkilatı gibi platformlarda ele almaya devam ediyoruz. Tüm bu girişimlerimizin yanı sıra Orta Koridor'u Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuşak ve yol girişimiyle uyumlaştırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu güzergahın Avrupa ve Asya'yı güvenli bir şekilde birbirine bağlayacağını dile getirerek, "Süveyş üzerinden yapılan taşımalar ortalama 35 gün, Ümit Burnu'ndan yapılan taşımalar yaklaşık 45 gün sürerken Orta Koridor'da yatırımlarımız tamamlandığında bu süre 15 günün altına inecek. Orta Koridor'un demiryolu üzerinden ticaret hacmi potansiyeli 75 milyar dolar seviyesinde. Ülkemizdeki yıllık taşıma kapasitesi ise 6,5 milyon ton civarında. Mevcut yatırımlarımızla yıllık 6,5 milyon ton taşıma hacmi hedefliyoruz. Orta Koridor için yapımına devam ettiğimiz ve planladığımız projelerimizi hayata geçirdiğimizde toplam 114 milyar dolarlık üretim etkisi ve yıllık ortalama 144 bin kişiye istihdam sağlayacağımızı öngörüyoruz." diye konuştu.
"Projenin en büyük kazananı bizimle ve komşumuz Irak'la birlikte bölgemizdeki bütün kardeş ülkeler olacak"
Bir başka önem verdikleri projenin de "Kalkınma Yolu" olduğunu aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ticari bir tasavvur olmanın ötesinde, bir barış projesi olan Kalkınma Yolu, kuzey-güney ekseninde coğrafyaları birbirine bağlarken, komşumuz Irak'ı merkez alan konumuyla bölgesel istikrar ve refahın anahtarıdır. Kalkınma Yolu, Basra Körfezi'nden başlayıp Ovaköy üzerinden ülkemize ve oradan Avrupa'ya uzanan çok modlu yapısıyla öne çıkıyor. Proje sayesinde Irak'ın Faw Limanı'na gelen yüklerin ülkemiz üzerinden Avrupa'ya açılması hedefleniyor. Kalkınma Yolu'nun 10 yıllık projeksiyonla üretime etkisi 50 milyar doları aşacak. İstihdama etkisinin ise yıllık ortalama 63 bin kişiyi bulması hesaplanıyor. Kalkınma Yolu'yla jeopolitik imkanlarımızı tüm bölgemizin faydalanacağı kapsamlı bir ekonomik avantaja dönüştüreceğiz. Projenin en büyük kazananı bizimle ve komşumuz Irak'la birlikte bölgemizdeki bütün kardeş ülkeler olacak."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevredeki tüm ülkelerle ilişkileri kazan-kazan anlayışı temelinde ilerletirken, arada gönül köprüleri kurmaya da önem verdiklerini belirtti.
Barış ve huzurun tüm dünyaya egemen olmasının ancak insanlığın bir bütün halinde kalkınmasıyla mümkün olacağına inandıklarını kaydeden Erdoğan, "İşte bu nedenle artık Türkiye'nin sadece jeopolitik konumundan değil, jeostratejik güven adası olma özelliğinden de söz ediyoruz. Bu iddiamızın altını ise ulaştırma yatırımlarımızla, insani yardımlarımızla, girişimci dış politikamızla dünyada takdir toplayan vicdanlı duruşumuzla ve bölge halklarının refahına yaptığımız katkılarla dolduruyoruz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı, açık etsin diyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda katılımcılarla beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, forumun ulaştırma sektöründe yeni ufukların açılmasına, yeni işbirliklerinin kurulmasına vesile olmasını dilediğini söyledi.
İki gün sürecek forumun açılış programına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da katıldı.
Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Enbiya Suresi'nin 31. ayetinin yer aldığı, Hattat Cemil Efe'ye ait tablo hediye etti.
Konuk ülke katılımcılarının da yer aldığı toplu aile fotoğrafının çekilmesiyle başlayan program, iki gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.