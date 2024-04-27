Dolar
32.48
Euro
34.73
Altın
2,337.94
ETH/USDT
3,234.80
BTC/USDT
63,352.00
BIST 100
9,915.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe'de Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe açıklamalarda bulundu İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Politika

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlığa Müsavat Dervişoğlu seçildi

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, genel başkan seçildi.

Alper Şaşmaz, Esin Işık, Orhan Onur Gemici  | 27.04.2024 - Güncelleme : 27.04.2024
İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlığa Müsavat Dervişoğlu seçildi

Ankara

ATO Congresium'daki kurultayda, genel başkanlık seçiminin 3. turunda, Grup Başkanı Koray Aydın ve Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu yarıştı.

Oylama sonucuna göre, 1159 geçerli oyun 611'ini Dervişoğlu alarak genel başkan seçildi. Aydın ise 548 oy aldı.

Kurultayda, partinin yetkili kurullarının seçimine geçilecek. Bu kapsamda da delege, 50'si asıl, 25'i yedek 75 Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi ile 11'i asıl, 7'si yedek 18 Merkez Disiplin Kurulu üyesini belirleyecek.

Akşener'den tebrik

Öte yandan eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "5. Olağanüstü Kurultayı'mızda İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremde evleri yıkılan Sezer ailesi yeni evlerine kavuştu
Antarktika'ya düşen gök taşları küresel ısınma nedeniyle tehdit altında
Küçükçekmece'de kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen kız çocuğu hayatını kaybetti
Ticaret Mektebi'nin ilk günü "Şükür" ve "Ticaret Ahlakı" oturumlarıyla sona erdi
İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında İstanbul'da "Güvenlik Toplantısı" düzenlendi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Dervişoğlu'na tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Dervişoğlu'na tebrik telefonu

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlığa Müsavat Dervişoğlu seçildi

YSK, Ordu, Hatay, Ardahan ve İskenderun'da seçimlerin iptali başvurularını reddetti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet