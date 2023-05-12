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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin mihrabına son çiniyi yerleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptığı Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin mihrabına kilit taşı olan son çiniyi yerleştirdi.

Mustafa Hatipoğlu, Zeynep Rakipoğlu  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin mihrabına son çiniyi yerleştirdi Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

İstanbul

Beşiktaş Levent'te yapımı tamamlanan caminin açılışını yapan Erdoğan, cuma namazının ardından mihraba geçti.

12.05.2023

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin açılışına katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Kilit taşı denilen çiniyi son olarak monte etmek de bu kardeşinize nasip oldu. 'Rabb'im hayır eylesin.' diyoruz, imzamız da var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, besmele çektikten sonra arkasında kendi imzası olan son çiniyi mihraba monte etti.

Vatandaşlar da bu sırada tekbir getirdi.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin mihrabına son çiniyi yerleştirdi
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