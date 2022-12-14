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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Türkmenistan'da bir araya geldi.

Kaan Bozdoğan   | 14.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

Türkmenbaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenbaşı'nda gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde, Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev ile baş başa görüştü.

Görüşme, Avaza Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.


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