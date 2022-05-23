Dolar
15.76
Euro
16.82
Altın
1,860.61
ETH/USDT
2,072.40
BTC/USDT
30,449.00
BIST 100
2,382.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu Tekvando Milli Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 9 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalya ile kadınlarda, erkeklerde ve para tekvandoda Avrupa şampiyonu olan Milli Takımı kutladı.

Filiz Kınık Öz, Mustafa Hatipoğlu   | 23.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu Tekvando Milli Takımı'nı tebrik etti

Istanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 9 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalya ile kadınlarda, erkeklerde ve para tekvandoda Avrupa Şampiyonu olan Milli Takımımızı tebrik ediyor, tüm sporcularımıza şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da 436 bin doz Kovid-19 aşısı çöpe gidecek
Günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık iki yıl sonra ilk kez 1000'in altına indi
Kovid-19 vaka sayısı binin altına düştü
TURKOVAC'ı geliştiren Özdarendeli: TURKOVAC aşı çalışmaları 700-800 kişinin çalıştığı operasyon haline geldi
Türkiye'de 1264 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu Tekvando Milli Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu Tekvando Milli Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli denizaltımızı 5-6 sene içerisinde Deniz Kuvvetlerimize teslim etmeyi planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gençlik şölenine katılacağı Adana'da coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gençlik şölenine katılacağı Adana'da coşkulu karşılama