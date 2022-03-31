Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli sporcularımız Evin Demirhan Yavuz ve Yasemin Adar Yiğit ile bronz madalya kazanan Bediha Gün’ü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisine de yer verdi.
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Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan millî sporcularımız Evin Demirhan Yavuz ve Yasemin Adar Yiğit ile bronz madalya kazanan Bediha Gün’ü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. 🇹🇷— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 31, 2022