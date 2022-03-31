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Millli güreşçi Evin Demirhan Yavuz Avrupa şampiyonu oldu

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda Türkiye'yi temsil eden Evin Demirhan Yavuz, altın madalyanın sahibi oldu.

Halil İbrahim Avşar   | 31.03.2022
Millli güreşçi Evin Demirhan Yavuz Avrupa şampiyonu oldu

Ankara

Başkent Budapeşte'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonanın dördüncü gününde Evin, finalde Bulgar Miglena Georgieva Selishka ile karşı karşıya geldi.

Büyüklerde ilk kez finalde mücadele eden milli güreşçi, Bulgar rakibini tuşla yenerek altın madalya kazandı.

Kariyerinde büyükler kategorisinde ilk kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşayan Evin, Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı.

Çeyrek finalde Alman Lisa Ersel'i 11-2 yenen Evin, Rumen Emilia Alina Vuc ile yaptığı yarı final karşılaşmasını 8-5 kazanmıştı.

Avrupa şampiyonlarında daha önce iki kez üçüncülük kürsüsüne çıkan milli güreşçi, 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda da bronz madalya almıştı.​​​​​​​


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