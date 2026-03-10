Dolar
44.06
Euro
51.20
Altın
5,193.83
ETH/USDT
2,041.50
BTC/USDT
70,309.00
BIST 100
13,175.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
logo
Spor

Milli sporcu Barış Cin, artistik bilardoda Avrupa şampiyonu oldu

Milli sporcu Barış Cin, Antalya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası artistik branşında altın madalya kazandı.

Fatih Gazioğlu  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
Milli sporcu Barış Cin, artistik bilardoda Avrupa şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da bir otelde gerçekleştirilen organizasyonun finalinde Hollandalı sporcu Rene Dericks ile karşılaşan Barış Cin, rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

5 farklı branşta yarışların yapıldığı şampiyonada Türkiye'yi 24 sporcu temsil ediyor.

Takım karşılaşmalarıyla devam edecek organizasyon 15 Mart'ta sona erecek.

Pool bilardoda Türkiye Erkek Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu

Antalya'da düzenlenen Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı bronz madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Onur Yıldırım, Saki Kanatlar, Ferdi Özdemir, Raşit Saylam ve Sami Köylü'den oluşan ay-yıldızlı ekip sergilediği başarılı performansla yarı finale yükseldi.

Milli takım organizasyonu üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin nükleer enerjideki gelişimi için UAEA ile güçlü diyaloğu sürdürüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile telefonda görüştü
Bakan Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani ile telefonda görüştü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Türk Dünyası’nın rekabet gücü kadınların eşit erişimiyle büyüyecek
Bakan Uraloğlu: Ramazan Bayramı tatili boyunca trenlerimizde toplam 8 bin 898 kişilik ek kapasite oluşturduk

Benzer haberler

Milli sporcu Barış Cin, artistik bilardoda Avrupa şampiyonu oldu

Milli sporcu Barış Cin, artistik bilardoda Avrupa şampiyonu oldu

Milli atıcı Damla Köse, Avrupa şampiyonu oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet