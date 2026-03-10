Milli sporcu Barış Cin, artistik bilardoda Avrupa şampiyonu oldu
Milli sporcu Barış Cin, Antalya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası artistik branşında altın madalya kazandı.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da bir otelde gerçekleştirilen organizasyonun finalinde Hollandalı sporcu Rene Dericks ile karşılaşan Barış Cin, rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
5 farklı branşta yarışların yapıldığı şampiyonada Türkiye'yi 24 sporcu temsil ediyor.
Takım karşılaşmalarıyla devam edecek organizasyon 15 Mart'ta sona erecek.
Pool bilardoda Türkiye Erkek Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu
Antalya'da düzenlenen Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı bronz madalya kazandı.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Onur Yıldırım, Saki Kanatlar, Ferdi Özdemir, Raşit Saylam ve Sami Köylü'den oluşan ay-yıldızlı ekip sergilediği başarılı performansla yarı finale yükseldi.
Milli takım organizasyonu üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.