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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin ve Rize'de yürütülen çalışmalarla ilgili Bakan Karaismailoğlu'ndan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin ve Rize'de meydana gelen selin ardından yürütülen çalışmalar hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan bilgi aldı.

Özcan Yıldırım   | 23.07.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin ve Rize'de yürütülen çalışmalarla ilgili Bakan Karaismailoğlu'ndan bilgi aldı Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Karaismailoğlu'nun yer aldığı videoyu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız, Trabzon'dan Rize'ye geçerken Artvin ve Rize'de yaşanan sel afeti sonrasında yürütülen çalışmalar hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'ndan bilgi alıyor."

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