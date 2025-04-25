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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı kabul etti.

Kaan Bozdoğan  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya'yı kabul etti Fotoğraf: TCCB / Murat Kula

İstanbul

Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen Anayasa Mahkemesinin 63. kuruluş yıl dönümü programına katılan Erdoğan, program öncesinde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı kabul etti.

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Kabulde, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da hazır bulundu.

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