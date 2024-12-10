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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsa Toprak  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Suriye'deki son durum, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, yeni sürecin Suriye'nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğü için önemli olduğunu, Türkiye'nin terörden arındırılmış bir Suriye hedefiyle çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, ülkedeki iç savaş nedeniyle yurtlarından ayrı kalan Suriyelilerin geri dönüşlerini kolaylaştırmak için gerekli ve yeterli şartları oluşturmanın Türkiye'nin önceliği olduğunu ifade etti.

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