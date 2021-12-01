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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 50. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Mümin Altaş   | 01.12.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid ile telefonda görüştü

Ankara

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