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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılacak.

Orhan Onur Gemici   | 20.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmak üzere bugün Doha'yı ziyaret edecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılacak
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