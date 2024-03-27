Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna saldırıyı kınadı
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, terör örgütü PKK yandaşlarının Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna saldırısını kınadı.
Ankara
Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Terör örgütü PKK sempatizanı ve üyeleri tarafından Hannover Başkonsolosluğumuza yönelik saldırı girişimini şiddetle kınıyoruz. Almanya Federal Hükümeti'ne, 1961 tarihli Viyana Sözleşmesi'nin 22. maddesinde belirtilen sorumluluklarını hatırlatıyor, sorumluların ivedi bir şekilde hukuk önünde hesap vermesi için gerekli adımları atmasını beklediğimizi bildiriyoruz. Avrupa'nın muhtelif ülkelerinde son dönemde yaşanan şiddet sarmalı PKK'nın ne kadar vahşi bir terör örgütü olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş olup, terör eylemlerinin yanı sıra Avrupa'da organize suç unsurlarını bünyesinde bulunduran ve bu minvalde faaliyetler gerçekleştiren suç ve terör örgütü PKK'ya yönelik mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir."
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Kılıç, mezkur yasa dışı faaliyetler konusunda Avrupa Birliği üyeleri ve kurumları nezdinde de konunun takipçisi olacaklarını belirtti.
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Terör örgütü PKK sempatizanı ve üyeleri tarafından Hannover Başkonsolosluğumuza yönelik saldırı girişimini şiddetle kınıyoruz.— Akif Çağatay Kılıç (@ackilic76) March 27, 2024
Almanya Federal Hükümetine, 1961 tarihli Viyana Sözleşmesi'nin 22. maddesinde belirtilen sorumluluklarını hatırlatıyor, sorumluların ivedi bir şekilde…