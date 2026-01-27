Çanakkale'de yoğun sağanak etkili oldu
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gök gürültülü yoğun sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Çanakkale
İlçede, dün başlayan ve aralıklarla süren sağanak öğle saatlerine doğru yerini kuvvetli yağışa bıraktı.
Yağış nedeniyle Ayvacık ve Küçükkuyu arasındaki bağlantı yolu kapandı, sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.
İlçedeki bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı, dışarıda bulunanlar yollarda güçlükle yürüdü.
Öte yandan tarım arazileri de yağıştan etkilendi.