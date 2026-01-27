Dolar
Gündem

Çanakkale'de yoğun sağanak etkili oldu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gök gürültülü yoğun sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Mehmet Yavaş  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
Çanakkale'de yoğun sağanak etkili oldu Fotoğraf: Mehmet Yavaş/AA

Çanakkale

İlçede, dün başlayan ve aralıklarla süren sağanak öğle saatlerine doğru yerini kuvvetli yağışa bıraktı.

Yağış nedeniyle Ayvacık ve Küçükkuyu arasındaki bağlantı yolu kapandı, sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

İlçedeki bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı, dışarıda bulunanlar yollarda güçlükle yürüdü.

Öte yandan tarım arazileri de yağıştan etkilendi.

