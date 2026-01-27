Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
Ankara
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın Antalya'nın doğusunda kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yarın yurdun doğu ve güneydoğu kesimlerinde yağışların, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa'nın kuzeyi, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt'in güneydoğusu, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Malatya ve Elazığ'ın güneyi, Diyarbakır'ın kuzeyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.