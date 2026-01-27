Dolar
Gündem

Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın Antalya'nın doğusunda kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın yurdun doğu ve güneydoğu kesimlerinde yağışların, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa'nın kuzeyi, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt'in güneydoğusu, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Malatya ve Elazığ'ın güneyi, Diyarbakır'ın kuzeyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

