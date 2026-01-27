Dolar
43.40
Euro
52.03
Altın
5,084.04
ETH/USDT
2,984.00
BTC/USDT
88,699.00
BIST 100
13,106.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan Suriye'de "Kürtler hedef alınıyor" iddiasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'de 'Kürtler hedef alınıyor' iddiasının, hakikati yansıtmayan ve bölgede toplumsal fay hatlarını yeniden harekete geçirmeye yönelik bir girişim olduğunu bildirdi.

Abdullah Özkul  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
İletişim Başkanı Duran'dan Suriye'de "Kürtler hedef alınıyor" iddiasına ilişkin açıklama

Ankara

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı siyasi çevrelerin Suriye’de “Kürtler hedef alınıyor” iddiası, hakikati yansıtmayan ve bölgede toplumsal fay hatlarını yeniden harekete geçirmeye yönelik bir girişimdir." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Toplumu ayrıştıran değil, birleştiren bir dilin herkesin sorumluluğu olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Gerçekleri çarpıtmak yerine ortak akıl ve birlik duygusuyla konuşmak zorundayız. Türkiye'nin mücadelesi etnik kimliklerle değil terörle, şiddetle ve hukukun dışına çıkan yapılarladır. Türkiye'nin mücadelesi, sınırlarında bir terör koridoru oluşturulmaması içindir. Bölgede kalıcı barış, istikrar ve kapsayıcı bir siyasal düzenin tesisi açısından atılan her yapıcı adımı önemsiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bugün ifade ettiği gibi, 'Suriye halkı barış istiyor, huzur istiyor Arabıyla, Türkmeniyle, Kürtüyle, Nusayrisiyle kardeşçe yan yana yaşamak istiyor. Bilhassa Kürt kardeşlerimden, Kürt vatandaşlarımdan rica ediyorum. Bizim ezeli ve ebedi kardeşliğimize darbe vurmayı, aramıza nifak sokmayı amaçlayan oyunlara lütfen gelmeyin, istismarcılara lütfen prim vermeyin; fitneyi, fesadı, ayrışmayı körüklemeye çalışanlara itibar etmeyin. Türkiye Cumhuriyeti, 86 milyon vatandaşıyla birlikte yönünü kendisine dönmüş 10 milyonların da en güvenli sığınağıdır, yuvasıdır, güvencesidir.' Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine zarar vermek isteyen, komşularımızla ve kardeşlerimizle aramıza nifak tohumları ekmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan "Suriye" açıklaması
Şişli'de sürücüsü park ederken kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi
Türkiye'den Afrika'nın güneyindeki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Emine Erdoğan, COP31 Başkanı olarak görevlendirilen Bakan Kurum ve Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Ağırbaş'la görüştü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İletişim Başkanı Duran'dan Suriye'de "Kürtler hedef alınıyor" iddiasına ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Duran'dan Suriye'de "Kürtler hedef alınıyor" iddiasına ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Duran: Aydın'ımızın hizmetine sunulan 11 sağlık tesisi, vatandaş odaklı hedefimizin bir tezahürüdür

İletişim Başkanı Duran, Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa ile telefonda görüştü

İletişim Başkanı Duran: 'Türkiye Türkiye'den büyüktür' mottosu çerçevesinde çalışıyoruz

İletişim Başkanı Duran: 'Türkiye Türkiye'den büyüktür' mottosu çerçevesinde çalışıyoruz
İletişim Başkanı Duran "Kara Ocak" şehitlerini andı

İletişim Başkanı Duran "Kara Ocak" şehitlerini andı
İletişim Başkanı Duran'dan "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni" paylaşımı

İletişim Başkanı Duran'dan "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni" paylaşımı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet