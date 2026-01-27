Dolar
43.40
Euro
52.03
Altın
5,084.04
ETH/USDT
2,984.00
BTC/USDT
88,699.00
BIST 100
13,106.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Muğla'da sağanak, yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar etkili oluyor.

Durmuş Genç  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
Muğla'da sağanak, yüksek kesimlerde kar etkili oluyor Fotoğraf: Durmuş Genç/AA

Muğla

Merkez ilçe Menteşe'de dün sabahtan itibaren etkisini sürdüren yağış zaman zaman sağanağa dönüştü.

Sağanak nedeniyle kent merkezi başta olmak üzere birçok mahalledeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Düğerek Mahallesi ve çevre yolunda bazı tarım arazileri su altında kaldı.

Kısa süre etkili olan dolunun ardından yollar beyaza büründü.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde ise kar etkili oldu. Kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Bölgeye gelen bazı aileler, kartopu oynayarak eğlenceli zaman geçirdi.

Kenkercik mevkisinde etkili olan kar nedeniyle belediye ekipleri çalışma yürüttü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan "Suriye" açıklaması
Şişli'de sürücüsü park ederken kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi
Türkiye'den Afrika'nın güneyindeki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Emine Erdoğan, COP31 Başkanı olarak görevlendirilen Bakan Kurum ve Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Ağırbaş'la görüştü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Mersin Silifke'de sağanak ve dolu etkili oluyor

Mersin Silifke'de sağanak ve dolu etkili oluyor

Muğla'da sağanak, yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

Kayseri'de 47 yıl önce sel nedeniyle terk edilen eski köy kar altında dronla görüntülendi

Çanakkale'de yoğun sağanak etkili oldu

Çanakkale'de yoğun sağanak etkili oldu
Muğla'da hortumun zarar verdiği seralarda hasar tespit çalışmaları başladı

Muğla'da hortumun zarar verdiği seralarda hasar tespit çalışmaları başladı
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet