logo
Gündem

Muğla'da hortumun zarar verdiği seralarda hasar tespit çalışmaları başladı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hortum nedeniyle zarar gören seralarda hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Ali Rıza Akkır  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
Muğla'da hortumun zarar verdiği seralarda hasar tespit çalışmaları başladı Fotoğraf: Ali Rıza Akkır - AA

Muğla

İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sırasında yaşanan hortum, Kumluova Mahallesi'ndeki bazı seralarda hasara neden oldu.

Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz ile Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, bölgede inceleme yaptı.

Yetkililer tarafından zarar gören seralarda hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Kaymakam Dilekli, gazetecilere, bölgede şiddetli yağış, fırtına ve dolu afeti yaşandığını söyledi.

İlk tespitlere göre 40 dönüm seranın tamamen çöktüğünü belirten Dilekli, "Hasar tespit çalışmaları sürüyor. İnşallah gün içinde tam zararı ortaya çıkaracağız. Tüm kurumlardan ekiplerimiz sahada. Afet ve hasarın daha da büyümemesini temenni ediyoruz. Devletimizin bütün imkanlarıyla çiftçimizin, üreticimizin yanındayız." dedi.

Milletvekili Otgöz ise ilk tespitlere göre 100 dönüme yakın serada hasar oluştuğunu bildirdi.

Bu seralardan 40 dönümünün büyük çapta hasar gördüğünü aktaran Otgöz, "Kalan kısımlarda da yüzde 50'nin üzerinde hasar var. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bölgede 180-200 dönüme yakın zararın olduğunu tahmin ediyoruz. Hasar tespit çalışmalarının ardından bakanlığımızın çiftçilerimize zarar konusunda yardımı olacaktır. Ben de takipçisi olacağım. Tüm çiftçilerimize, vatandaşlarımıza geçmiş olsun." diye konuştu.

Başkan Akdenizli de olayın ardından belediye ekipleriyle bölgede çalışma yaptıklarını anlattı.

Tek tesellilerinin can kaybının yaşanmaması olduğunu vurgulayan Akdenizli, "Ciddi bir hasar olduğu bilgisini edindik. İnşallah devlet millet el ele vererek yaraları saracağız. Hepimize geçmiş olsun. Allah bir daha böyle afetleri yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

