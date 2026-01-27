Dolar
43.40
Euro
51.73
Altın
5,074.87
ETH/USDT
2,924.40
BTC/USDT
88,109.00
BIST 100
13,104.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde konuşuyor
logo
Gündem

Antalya Valisi Şahin, Aksu'da hortumun zarar verdiği yerleri inceledi

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aksu ilçesinde meydana gelen hortumda zarar gören yerlerde incelemelerde bulundu.

Ertuğrul Gün, Ayşe Şensoy Boztepe  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
Antalya Valisi Şahin, Aksu'da hortumun zarar verdiği yerleri inceledi Fotoğraf: Ertuğrul Gün/AA

Antalya

Kumköy Mahallesi'ndeki Aksu Çayı ve çevresinde inceleme yapan Şahin, yetkililerden ve vatandaşlardan bilgi aldı.

Şahin, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'nın son 5 gündür yoğun yağışlarla sınandığını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yağıştan dolayı su baskınları ve taşkınların yaşandığını belirten Şahin, "Dün akşam yoğun ve şiddetli rüzgar ve bu rüzgarla beraber deniz istikametinden gelen hortumlarla ilçelerimiz sınandı. Çok ciddi zararlar da oldu. Bugün Aksu Çayı'nın kenarındayız. Hortum tekneleri alıp karada bir nevi düğüm yapmış, bir yerden bir yere savurmuş." dedi.

Diğer ilçelerde de benzer durumlar yaşandığını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Özellikle batı ilçelerimizde hasar var. Kaş'ta bazı evlerin çatıları uçtu, Demre'de seralarımızda çok ciddi hasar var. Kumluca'da da var. Ayrıca Manavgat'ta bir konteyner devrildi, içindeki vatandaşımız yaralandı. Şu anda şehir hastanesinde tedavi altında. Vatandaşlarımız müsterih olsun, bütün ekiplerimiz sahada. Zarar, hasar, hepsini tespit ediyoruz ve yaraları sarmak için de harekete geçeceğiz."

Vali Şahin'e, Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ile Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve yetkililer eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Casperlar" suç örgütü soruşturmasında 68 çocuk hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı
Muğla'da hortumun zarar verdiği seralarda hasar tespit çalışmaları başladı
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı, tekneler zarar gördü
Antalya Valisi Şahin, Aksu'da hortumun zarar verdiği yerleri inceledi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Muğla'da hortumun zarar verdiği seralarda hasar tespit çalışmaları başladı

Muğla'da hortumun zarar verdiği seralarda hasar tespit çalışmaları başladı

Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı, tekneler zarar gördü

Antalya Valisi Şahin, Aksu'da hortumun zarar verdiği yerleri inceledi

Antalya Valisi Şahin, Aksu'da hortumun zarar verdiği yerleri inceledi
Bakan Yumaklı'dan Antalya'daki sel ve hortumdan etkilenen üreticilere ilişkin açıklama

Bakan Yumaklı'dan Antalya'daki sel ve hortumdan etkilenen üreticilere ilişkin açıklama
Antalya'da etkili olan fırtına ve hortum bazı ev, sera ve araçlara zarar verdi

Antalya'da etkili olan fırtına ve hortum bazı ev, sera ve araçlara zarar verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet