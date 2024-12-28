Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak.
Çanakkale
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda Gökçeada'dan 18.00, Kabatepe'den ise 15.00 ve 20.00 saatlerindekiler haricinde seferlerin iptal edildiği belirtildi.
Geyikli-Bozcada Hattı'nda ise Bozcaada'dan saat 07.00'deki, Geyikli'den 08.00'deki seferin iptal edildiği bildirilen açıklamada, diğer seferlerin saatinde yapılmasının planlandığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.