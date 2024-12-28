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Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.
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Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak.

Enishan Keskin  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda Gökçeada'dan 18.00, Kabatepe'den ise 15.00 ve 20.00 saatlerindekiler haricinde seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Geyikli-Bozcada Hattı'nda ise Bozcaada'dan saat 07.00'deki, Geyikli'den 08.00'deki seferin iptal edildiği bildirilen açıklamada, diğer seferlerin saatinde yapılmasının planlandığı kaydedildi.

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Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
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