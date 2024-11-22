Dolar
34.54
Euro
35.95
Altın
2,705.38
ETH/USDT
3,311.00
BTC/USDT
98,838.00
BIST 100
9,549.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Çanakkale Boğaz hattında bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı'nda etkili olması beklenen fırtına nedeniyle bu gece ve yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Burak Akay  | 22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
Çanakkale Boğaz hattında bazı feribot seferleri iptal edildi

Canakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bu gece Çanakkale'den Kilitbahir'e saat 00.00 ve Kilitbahir'den Çanakkale'ye saat 23.00'teki seferler iptal edildi.

Yarın da Çanakkale'den Eceabat'a saat 01.00, 05.00, 07.00 ve 08.00, Eceabat'tan Çanakkale'ye saat 04.00, 06.00 ve 07.15, Çanakkale'den Kilitbahir'e saat 07.30 ve Kilitbahir'den Çanakkale'ye saat 07.30'daki seferler aynı nedenle gerçekleştirilemeyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bugün artık büyük ve güçlü Türkiye var
Çanakkale Boğaz hattında bazı feribot seferleri iptal edildi
Gri kategoride aranırken yakalanan MKP üyesi terörist Kadir Çelik tutuklandı
Şişli'de yolcusu bulunmayan İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Çanakkale Boğaz hattında bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğaz hattında bazı feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferlerden bazıları iptal edildi

Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli sağanak, rüzgar ve kar uyarısı

Güney Ege, Karadeniz ve Akdeniz için fırtına uyarısı

Güney Ege, Karadeniz ve Akdeniz için fırtına uyarısı
Troya Müzesi'ni bir günlüğüne çocuklar devraldı

Troya Müzesi'ni bir günlüğüne çocuklar devraldı
Marmara ve Ege denizleri için fırtına uyarısı

Marmara ve Ege denizleri için fırtına uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet