Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret anketinin sonuçlarını açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret anketine göre, işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklere sahip kişilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu.
Ankara
Bakanlık, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında yaptırdığı anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
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İşçi, işveren ve farklı mesleklere sahip kişilerin beklentilerini tespit etmek üzere akademik kadro tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırma kapsamında hem işçi hem de işveren kesimine ulaşıldı.
Türkiye genelinde yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 50'sini kadınlar, yüzde 50'sini ise erkekler oluşturdu.
Araştırma kapsamında çeşitli sektörlerde, Türk üretim yapısının ağırlıklı oranlarını yansıtacak düzeydeki işletmelere de gidilerek işletmelerin sahipleri ve profesyonel yöneticileriyle görüşüldü.
Araştırmada sorulan, "Temmuz ayında yapılan asgari ücret zammı sizce o zaman için yeterli miydi?" sorusuna katılımcıların yüzde 60'ı "yeterli olmadığı", yüzde 30'u "yeterli olduğu", yüzde 10'u ise "ne yeterli ne de yetersiz olduğu" cevabını verdi.
Yüzde 55'i asgari ücretin artırılmasıyla işsizliğin de artacağını düşünüyor
İşçi, işveren ve farklı mesleklere sahip kişilere, 2023 yılı asgari ücret beklentisinin sorulması üzerine, işçilerin asgari ücret beklentisi 7 bin 500 liranın üzerindeyken işverenlerin asgari ücret beklentisi 7 bin lira oldu.
İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklere sahip kişilerin ortak beklentisi ise 7 bin 845 lira belirlendi. Asgari ücretle çalıştığını belirten işçilerin asgari ücretten beklentisi de ortalama 7 bin 630 lira olarak hesaplandı.
"Asgari ücretin artırılacak olması ile birlikte işsizlik oranı da artar mı?" sorusunun sorulduğu araştırmada, katılımcıların yüzde 55'i "asgari ücretin artırılmasının işsizliği artıracağı", yüzde 45'i ise artırmayacağı yanıtını verdi. İşverenlerin yüzde 68,8'i asgari ücretin artırılmasının işsizlik oranını da artıracağını ifade etti.
Katılımcıların yüzde 26,8'i asgari ücretle geçiniyor
Katılımcılara kişisel aylık gelirleri sorulduğunda, yüzde 26,8'i asgari ücret, yüzde 15,8'i 5 bin 500 lira ve altı, yüzde 24,8'i 5 bin 501-8 bin lira arası, yüzde 17,6'sı 8 bin 1-10 bin lira arası, yüzde 11,1'i 10 bin 1-15 bin lira arası, yüzde 3,9'u ise 15 bin 1 lira ve üzerinde aylık gelire sahip olduğunu belirtti.
"Asgari ücret ile ilgili açıklamaları takip ediyor musunuz?" sorusuna işçilerin yüzde 80,4'ü açıklamaları takip ettiği, yüzde 19,6'sı takip etmediği cevabını verdi.
İşverenlerin ise yüzde 81,9'u açıklamaları takip ettiği, yüzde 18,1'i de etmediği yanıtını verdi.
Ne işçi ne işveren olan kişilerin yüzde 79,5'i asgari ücretle ilgili açıklamaları takip ettiğini, yüzde 20,5'i ise takip etmediğini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.