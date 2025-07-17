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Ekonomi

İstanbul Havalimanı bu yıl da "Dünyanın En İyi Havalimanı" seçildi

İstanbul Havalimanı, dünyanın önde gelen seyahat dergisi "Travel and Leisure" her yıl düzenlediği anketin sonucunda okurların oylarıyla "Dünyanın En İyi Havalimanı" unvanına bu yıl da hak kazandı.

Kenan Irtak  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
İstanbul Havalimanı bu yıl da "Dünyanın En İyi Havalimanı" seçildi

İstanbul

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, derginin okurları, "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı"nı belirledi.

Listenin zirvesine geçen yıl olduğu gibi bu sene de İGA İstanbul Havalimanı yerleşti.

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Her ay 16 milyondan fazla okura ulaşan derginin ödül töreni, yayının merkezi olan ABD'nin New York kentinde yapıldı. Ödül, Travel and Leisure dergisi Genel Yayın Yönetmeni Jacqueline Gifford tarafından İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül'e takdim edildi.

Şengül, ödül töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul Havalimanı olarak sundukları hizmetlerin kültürel açıdan da takdir görmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Türk kültürünün misafirperverliği, inceliği ve dünya standartlarının ötesine geçen hizmet anlayışıyla öne çıkmasının son derece kıymetli olduğunu kaydeden Şengül, "Bu sayede yalnızca İGA'yı değil, aynı zamanda İstanbul'u ve ülkemizin zengin kültürel mirasını da uluslararası alanda temsil edebilmenin ve marka değerine katkı sunabilmenin gururunu yaşıyoruz." dedi.

Derginin okurlarının görüşlerine göre belirlenen "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" araştırmasında havalimanları erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendiriliyor.

İstanbul Havalimanı, her yıl düzenlenen ankete ilk kez 2021 yılında katılarak, listedeki ilk Türk havalimanı olmuştu.

Listeye giren diğer havalimanları

Geçen yıl da "Dünyanın en iyisi" olduğu tescil edilen İstanbul Havalimanı'nın bu seneki başarısının ardından dereceye giren dünyanın önde gelen havalimanları şöyle sıralandı:

"Changi Havalimanı (Singapur), Hamad Uluslararası Havalimanı (Katar), Zayed Uluslararası Havalimanı (BAE), Dubai Uluslararası Havalimanı (BAE), Hong Kong Uluslararası Havalimanı, Helsinki-Vantaa Havalimanı (Finlandiya), Haneda Havalimanı (Japonya), Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı (Hindistan) ve Seul Incheon Uluslararası Havalimanı (Güney Kore)."

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