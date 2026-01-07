Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile anlaşmaların imza törenine katılıyor.
Gündem

Bursa'da hafif ticari aracın motosikletle çarpıştığı kaza kamerada

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kaza, araç kamerasınca kaydedildi.

Fatih Çapkın  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
Bursa'da hafif ticari aracın motosikletle çarpıştığı kaza kamerada

Bursa

Emek Mahallesi Sanayi Caddesi'nde Mudanya istikametine seyir halinde olan 16 BMZ 614 plakalı hafif ticari araç, şerit değiştirdiği sırada arkasından gelen motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, metro duvarına çarptı.

Motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı kaza, arkadan gelen başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Hafif ticari aracın şerit değiştirdiği sırada arkasından gelen motosikletliyle çarpıştığı anların yer aldığı görüntülerde, kazadan sonra inen sürücünün, önce aracını kontrol ettiği görülüyor.

Meteorolojiden denizlerde kuvvetli fırtına uyarısı
Tekirdağ'da belediye otobüsü şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı
Bursa'da hafif ticari aracın motosikletle çarpıştığı kaza kamerada
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan: Çok güçlü bir akademik araştırma altyapısına ihtiyacımız var
