Dolar
43.05
Euro
50.33
Altın
4,446.48
ETH/USDT
3,216.60
BTC/USDT
92,100.00
BIST 100
12,099.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bursa'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor

Bursa'da kent genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Mustafa Yılmaz  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
Bursa'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor Fotoğraf: Mustafa Yılmaz/AA

Bursa

Kent merkezinde rüzgar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Hızı saatte 35 kilometreye kadar ulaşan rüzgarda vatandaşlar yürümekte zorlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yetkililer, rüzgar nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esenyurt'ta işçi konteynerinde yangın çıktı
Bakan Göktaş'tan "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası"na ilişkin paylaşım
e-YDS başvuruları başladı
Ankara'da bazı ilçelerde su kesintileri sürüyor
AKOM'dan İstanbul için fırtına ve sağanak uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bursa'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor

Bursa'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor

Otomotiv ihracatının dörtte üçü 10 ülkeye gerçekleştirildi

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, 2025'te 1 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladı

Türkiye otomotiv sektörü 2025'te 41,5 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdı

Türkiye otomotiv sektörü 2025'te 41,5 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdı
Türkiye'nin 2025 ihracatına Bursa'dan yaklaşık 18 milyar dolarlık katkı

Türkiye'nin 2025 ihracatına Bursa'dan yaklaşık 18 milyar dolarlık katkı
Bursa'da ormanda yürüyen anne yaban kedisi ve yavruları fotokapanla görüntülendi

Bursa'da ormanda yürüyen anne yaban kedisi ve yavruları fotokapanla görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet