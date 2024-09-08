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Bursa-Balıkesir il sınırında ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Büyükorhan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Saliha Nur Köksal, Emin Alper, Fatih Çapkın  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
Bursa-Balıkesir il sınırında ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Emin Alper/AA

Bursa

Büyükorhan ve Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin etkili olduğu alana Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

5 helikopter, 3 uçak, 68 araç ve 170 personel ile havadan ve karadan müdahale edilen yangın söndürüldü.

Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

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Bursa-Balıkesir il sınırında ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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