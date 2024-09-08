Bursa-Balıkesir il sınırında ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Büyükorhan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Bursa
Büyükorhan ve Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin etkili olduğu alana Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
5 helikopter, 3 uçak, 68 araç ve 170 personel ile havadan ve karadan müdahale edilen yangın söndürüldü.
Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.