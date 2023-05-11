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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'de Anadolu Ajansı muhabirlerinin gündeme ilişkin sorularını cevaplıyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Esenyurt sandık ve okul sorumlularıyla bir araya geldiği toplantıda konuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ümraniye'de ‘’Sivaslılar Buluşması’’ programında konuşuyor.
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Bolu'da 9 okul güneş enerjisi sistemiyle elektrik üretiyor

Bolu'da 9 okul, güneş enerjisi sistemiyle elektrik ihtiyacının bir kısmını karşılıyor.

Mehmet Emin Gürbüz, Elif Sarıhan  | 11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
Bolu'da 9 okul güneş enerjisi sistemiyle elektrik üretiyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Milli Eğitim Bakanlığının "Temiz Okul Temiz Enerji, Çevre Dostu 1000 Okul" projesi kapsamında, Bolu merkez ve ilçelerde 9 okulun çatılarına güneş panelleri kuruldu.

Güneş enerjisi sistemiyle okulların elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 20'si karşılanacak.

Güneş enerjisi sitemi kurulan okullardan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Bakanlığın son 10 yılda eğitim binalarının yenilenmesi ve depremlere karşı güçlendirilmesi ile yeni okulların yapılması konusunda önemli çalışmalar yaptığını belirtti. Sarıcı, Bolu'da da bu noktada ciddi mesafelerin kat edildiğini söyledi.

Fiziki düzenlemelerin yanı sıra daha temiz mekanların oluşturulması kapsamında "Temiz Okul Temiz Enerji, Çevre Dostu 1000 Okul" projesinin hayata geçirildiğini aktaran Sarıcı, Bolu'da merkez ilçe ile diğer ilçelerde birer okulda Bakanlığın gönderdiği kaynaklarla güneş enerjisi sisteminin kurulduğunu ve elektrik üretiminin başladığını anlattı.

Sarıcı, çalışma kapsamında okullarda yüzde 20'lik elektrik tasarrufu elde edileceğini dile getirerek, "Yapılan harcama 4 yılda kendisini amorti edecek. Sonrasında ciddi manada tasarrufa gidilmiş olacak." dedi.

Okulların "üreten okullar" haline geldiğini ifade eden Sarıcı, çalışmanın, enerjinin daha verimli kullanılması adına önemli olduğunu kaydetti.

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