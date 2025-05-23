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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki zincirleme kaza ulaşımın aksamasına yol açtı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, 4 tırın karıştığı kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Zafer Göder  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki zincirleme kaza ulaşımın aksamasına yol açtı Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Mehmet K. idaresindeki 51 ACR 259 plakalı konteyner yüklü tır, arıza yaptığı için yol kenarında yardım ekiplerinin gelmesini bekleyen David P. yönetimindeki BM 928 MB plakalı tıra sürttü.

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Tırdan yola düşen konteynere çarpmamak için fren yapan Eynur Y'nin kullandığı 99 JG 902 plakalı tıra ise Kemal D. kontrolündeki 80 FV 540 plakalı tır çarptı.

Kaza nedeniyle yolun 2 şeridi ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Kemal D, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırıldı.

Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yolda trafik akışı, konteyner ile kaza yapan araçların çekici ve vinçle kaldırılmasının ardından normale döndü.

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