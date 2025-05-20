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Ekonomi

Güneşten elektrik üretiminde yılın rekoru kırıldı

Türkiye'de güneş enerjisi santrallerinden elektrik üretimi günlük bazda yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Fuat Kabakcı  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
Güneşten elektrik üretiminde yılın rekoru kırıldı

Ankara

AA muhabirinin Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de dün günlük bazda 802 bin 997 megavatsaat elektrik üretildi.

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Üretimde yüzde 17,6 payla güneş enerjisi santralleri ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 17 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,7 ile ithal kömür santralleri izledi.

Böylece Türkiye'de günlük bazda güneş enerjisinden üretilen elektrik 141 bin 571 megavat ile yılın en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

Günlük bazda tüketim ise 801 bin 633 megavatsaat oldu. En yüksek elektrik tüketimi 39 bin 728 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 785 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Ayrıca Türkiye, dün 6 bin 397 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 48 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.


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