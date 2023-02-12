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Dünya, Asrın felaketi

Katar Emiri Şeyh Temim'den "kardeşlerimizle dayanışma içindeyiz" mesajı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye ve Suriye'yi vuran depremlerin ardından "kardeşlerimizle dayanışma içindeyiz" mesajını verdi.

Ahmed Yusuf Bıtmez, Gülşen Topçu   | 12.02.2023
Katar Emiri Şeyh Temim'den "kardeşlerimizle dayanışma içindeyiz" mesajı

Doha

Şeyh Temim, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldiğini ve Türkiye ile Suriye'de meydana gelen yıkıcı deprem felaketinin etkilerini değerlendirdiklerini dile getiren Temim, "Kardeşlerimizle dayanışma içinde olduğumuzu, desteğimizi ve bu felaketin yaralarını sarma konusundaki çalışmalara katkımızı ifade ettik." ifadesini kullandı.

Katar Emirlik Divanından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada ise Temim ile Erdoğan arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler, bunların geliştirilmesi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı bilgisi geçildi.

Şeyh Temim, görüşmede, Erdoğan'a depremde hayatını kaybedenler için baş sağlığı dilerken, Katar'ın, bu krizi aşmaları için kardeş Türkiye halkına her türlü desteği sunmaya devam edeceğini vurguladı.

Katar Emiri Şeyh Temim, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'yi ziyarete eden ilk lider olmuştu.


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