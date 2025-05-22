Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki tır yandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.
Bolu
Otoyol üzerinden İstanbul istikametine seyreden Hüseyin Avni O. idaresindeki 06 ZDD 78 plakalı tırın motor kısmında Musalla köyü mevkisinde yangın çıktı.
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Durumu fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Yoldan geçen diğer sürücüler, araçlarında bulunan yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale ederek büyümesini engelledi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, tırda hasara yol açtı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.