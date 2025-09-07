Dolar
Yaşam

Abant Gölü Milli Parkı'nda sonbahar renkleri görülmeye başlandı

Bolu Abant Gölü Milli Parkı'nda sonbahar mevsimine girilmesiyle yeşilin tonlarına sarı ve kızıl renkler de eklendi.

Mehmet Emin Gürbüz  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
Abant Gölü Milli Parkı'nda sonbahar renkleri görülmeye başlandı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz - AA

Bolu

Günübirlik tatilcilerin uğrak noktalarından olan milli parkta yaz ayları boyunca güzel manzaralar oluşturan yeşil doğada, eylül ayına girilmesiyle farklı renkler görülmeye başlandı.

Hazan mevsiminin renkleri sarı, kızıl ve kahverengi tonlar, parktaki gölün etrafını çevreleyen ağaçlarda kendini gösterdi.

Abant Gölü Milli Parkı'ndaki renklilik havadan da görüntülendi.

Ailesiyle tatil için Sakarya'dan gelen İrfan Gürbüz, gazetecilere, sık sık geldikleri Abant'ta çok güzel bir ortamın bulunduğunu belirterek, bölgeye sonbaharın erken geldiğini ve kışın güzel geçmesini temenni ettiklerini dile getirdi.

