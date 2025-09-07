Abant Gölü Milli Parkı'nda sonbahar renkleri görülmeye başlandı
Bolu Abant Gölü Milli Parkı'nda sonbahar mevsimine girilmesiyle yeşilin tonlarına sarı ve kızıl renkler de eklendi.
Bolu
Günübirlik tatilcilerin uğrak noktalarından olan milli parkta yaz ayları boyunca güzel manzaralar oluşturan yeşil doğada, eylül ayına girilmesiyle farklı renkler görülmeye başlandı.
Hazan mevsiminin renkleri sarı, kızıl ve kahverengi tonlar, parktaki gölün etrafını çevreleyen ağaçlarda kendini gösterdi.
Abant Gölü Milli Parkı'ndaki renklilik havadan da görüntülendi.
Ailesiyle tatil için Sakarya'dan gelen İrfan Gürbüz, gazetecilere, sık sık geldikleri Abant'ta çok güzel bir ortamın bulunduğunu belirterek, bölgeye sonbaharın erken geldiğini ve kışın güzel geçmesini temenni ettiklerini dile getirdi.
