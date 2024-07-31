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Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Bolu Dağı geçişi, yapılacak çalışmalar nedeniyle İstanbul yönünde kapatıldı.

Zafer Göder  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı Fotoğraf: Zafer Göder - AA

Bolu

Çalışmalar kapsamında, otoyolun Bolu Dağı geçişinde, Abant-Kaynaşlı kavşakları güzergahındaki 23 kilometrelik kesimin (Bolu Tüneli dahil) İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalı çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılacak, 2 viyadükte de 4 derz değişimi yapılacak.

Bu nedenle güzergah, İstanbul yönünde 19 Eylül saat 17.00'ye kadar 50 gün süreyle kapatıldı. Karayolları ekiplerince Abant gişelerine dubalar yerleştirildi.

Bölgede bu süre boyunca İstanbul istikametindeki trafik, Abant kavşağından D-100 kara yolu üzerinden sağlanacak. Otoyolun Ankara istikametinde ise trafik normal seyrinde ilerleyecek.

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