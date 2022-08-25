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Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Ali Ballı, Osman Uras   | 25.08.2022
Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu edildi Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

İçinde bulunduğu minibüs ile kamyonetin Bodrum-Yalıkavak yolunda çarpışması sonucu yaralanan Tatlıses, tedavi altına alındığı Acıbadem Bodrum Hastanesinden ambulansla ayrıldı.

Tatlıses'i taşıyan ambulans ve beraberindeki araçlar, Tatlıses'in bu akşam sahne alması beklenen restorana gitti.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Nadir Şener, yazılı açıklamasında, sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğunu, sadece ayak tarak kemiklerinde kırıklar bulunduğunu belirtmişti.

Bodrum merkezden Yalıkavak Mahallesi istikametine seyreden, içinde Tatlıses'in de bulunduğu 35 GH 063 plakalı minibüs ile Yalıkavak'tan Bodrum merkeze ilerlediği öğrenilen 48 BZ 087 plakalı kamyonetin hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpışması sonucu 5 kişi yaralanmıştı.

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