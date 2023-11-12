Birçok kentte "El Ele Gazze Şeridi" eylemi düzenlendi
İsrail'in saldırılarına dikkati çekmek ve Gazze'ye destek vermek amacıyla birçok kentte "El Ele Gazze Şeridi" eylemi düzenledi.
Ankara
İsrail'in saldırılarına dikkati çekmek ve Gazze'ye destek vermek amacıyla Ankara'da toplanan yüzlerce kişi, insan zinciri oluşturarak "El Ele Gazze Şeridi" eylemi düzenledi.
Filistin İnisiyatifinin çağrısıyla birçok kentte eş zamanlı gerçekleştirilen eylem için başkentte Melike Hatun Camisi avlusunda da bir grup Filistin destekçisi toplandı.
Türk ve Filistin bayrakları ile omuzlarında kefiyeler taşıyan katılımcılar, Filistin'e desteklerini göstererek İsrail'in zulmünü lanetledi.
Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu katılımcılar, el ele tutuşup insan zinciri oluşturdu.
Farklı dillerde hazırlanan dövizlerle İsrail'in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği çocuk ve sivil katliamlarına dikkat çekildi.
Katılımcılardan bazıları ellerinde "Baby killer İsrail", "Nehirden denize özgür Filistin", "Çocuk katliamını durdurun", "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil" yazılı dövizleri taşıdı.
İsrail'e tepki ve Filistin'e destek sloganları atan grup, ulusal ve uluslararası kamuoyuna yaşananlara karşı sessiz kalınmaması çağrısı yaptı.
🎥 İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek için Edirnekapı'dan Beyazıt'a kadar oluşturulan insan zinciri dronla görüntülendi https://t.co/OZKnUZY2cS pic.twitter.com/9vGFHe4z3X— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 12, 2023
Gazze için Edirnekapı'dan Sultanahmet'e insan zinciri oluşturuldu
İstanbul'da, Filistin İnisiyatifi Platformu, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek için Edirnekapı'dan Sultanahmet'e kadar insan zinciri oluşturdu.
İsrail'in, abluka altındaki Gazze'de çocuk, kadın, hasta ve yaşlı demeden saldırılarına tepki göstermek, Filistin halkına destek vermek amacıyla "El Ele Gazze Şeridi" eylemi düzenlendi.
Eyleme katılanlar, Fevzipaşa, Macar Kardeşler, 15 Temmuz, Şehzadebaşı, Vezneciler ve Darülfünun caddeleri üzerinde yaklaşık 3,5 kilometrelik insan zinciri oluşturdu.
İsrail aleyhine sloganlar atıp dövizler taşıyan eylemcilere, araçlarda bulunan vatandaşlar da korna çalıp destek verdi.
Kalabalık, önce Edirnekapı'dan Beyazıt Meydanı'na, ardından da Sultanahmet Meydanı'na yürüdü.
Prof. Dr. Yusuf Kaplan, burada yaptığı basın açıklamasında, Filistin meselesinin sadece Filistin'in meselesi olmadığını belirterek, tarihinin en kanlı dönemlerinden birisini yaşayan Filistin'in; insanlığı, masumiyeti, hakikati ve direnişi temsil ettiğini söyledi.
Bu katliamları yapanların tarihin karanlık çöplüğüne gömüleceğini ifade eden Kaplan, "O çocukları, anneleri, o kimsesiz, tertemiz melekleri katleden insan olamaz. Kesinlikle şundan emin olabilirsiniz. Tarih bundan sonra yeniden yazılacak. Gazze soykırımı, insanlığın geleceği açısından milat olacak. İnsanlık bu vahşete 'dur' diyecek. Nitekim görüyorsunuz, insanlığı ayağa kaldırdı. Gazze'deki katliama bütün insanlık isyan etti, başkaldırdı. Bütün dünyaya sesleniyoruz. Katil İsrail'i durduramadığınız sürece insanlığınızı haysiyetinizi koruyamazsınız." dedi.
Eylemde, Filistinliler için dua edildikten sonra kalabalık sessizce dağıldı.
Konya
Konya'da, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki göstermek ve Gazze'ye destek vermek için bir araya gelen yüzlerce kişi el ele tutuşarak insan zinciri oluşturdu.
Filistin İnisiyatifi'nin çağrısıyla birçok kentte eş zamanlı gerçekleştirilen eylem için Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri ve vatandaşlar Mevlana Meydanı'nda toplandı.
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceyhan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın da katıldığı programda yaptığı konuşmada, "İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği işgalin 7 Ekim'den bu yana soykırıma dönüştüğü"nü söyledi.
İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde kadın, çocuk, yaşlı, bebek ayırt etmeksizin okulları, camileri, kiliseleri, fırınları, yaralıları taşıyan ambulansları ve hastaneleri vurduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Bizler insanlığını kaybetmemiş, kalbini henüz taşlaştırmamış insanlar olarak Gazze'deki soykırıma hep beraber güçlü bir şekilde 'dur' diyebilmek için Filistin İnisiyatifi adıyla tavır alıyoruz. Anneleriz, babalarız, işçileriz, memurlarız, öğrencileriz, öğretmenleriz. Toplumun her kesiminden kalbi kararmamış vicdan sahibi insanlarız. Gazze şeridi içerisine hapsedilerek, yok edilmek istenen Filistin halkına desteğimizi göstermek için şimdi bir araya geldik. İşte bugün Mevlana Meydanı'ndan Necmettin Erbakan İlahiyat Fakültesi'ne kadar el ele tutuşarak, sessizce Gazze Şeridi'nin Konya'da, İstanbul'da, tüm Türkiye olduğunu ve asla terk edilemeyeceğini tüm dünyaya ilan etmek istiyoruz."
Daha sonra el ele tutuşan kalabalık, Mevlana Meydanı'ndan Necmettin Erbakan Üniversitesi önüne kadar 3 kilometrelik insan zinciri oluşturdu.
Kütahya
İsrail'in saldırılarına dikkati çekmek ve Gazze'ye destek vermek amacıyla Kütahya’da toplanan yüzlerce kişi, insan zinciri oluşturarak "El Ele Gazze Şeridi" eylemi düzenledi.
Filistin İnisiyatifinin çağrısıyla, Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (KÜSİDAP) öncülüğünde gerçekleştirilen eylem için Filistin destekçisi çok sayıdaki kişi, Zafer Meydanı’nda bir araya geldi.
Türk ve Filistin bayrakları ile omuzlarında kefiyeler taşıyan katılımcılar, İsrail'in zulmünü lanetledi.
KÜSİDAP adına açıklama yapan Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, dünyanın birçok kentinde insanların Filistin’e destek için bir araya geldiğini söyledi.
Yaşanan çatışmayı Filistinlilerin kazanacağını dile getiren Yenipazar, şunları kaydetti:
“Filistin'deki kardeşlerimizin başlattığı 'diriliş hareketi' dalga dalga tüm yeryüzüne yayılıyor. Biz bu el ele eylemimizle zulme karşı bir duruş sergiliyoruz. Bugün buraya yağmura rağmen toplanan yüzlerce kardeşimizle tarafımızı, duruşumuzu sergiliyoruz. İlk günden itibaren söylüyoruz. Ortaya koyduğumuz hiçbir gayret karşılıksız kalmaz ve bu gayretlerimizin karşılığını da tüm dünya insanlığı olarak Allah'ın izniyle alacağız. Barış hakim olup, hak hakim olana kadar bu eylemlerimiz devam edecek. Allah'ın izniyle hiç kimseyi uyutmayacağız. Uyuyan kardeşlerimizi de uyandıracağız. En çok ihtiyacımız olan şey bu.”
Konuşmanın ardından, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu katılımcılar, el ele tutuşup insan zinciri oluşturarak Ulu Cami’ye kadar yürüdü.
El ele eylemi, Kur’an-ı Kerim okunması ve saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua edilmesinin ardından sona erdi.
Kocaeli
Kocaeli'de, İsrail'in saldırılarına dikkati çekmek ve Gazze'ye destek vermek amacıyla "El Ele Gazze Şeridi" eylemi düzenlendi.
Filistin İnisiyatifinin çağrısıyla İzmit ilçesinde bir araya gelen katılımcılar, Fevziye Camisi'nden Mobesko Köprüsü'ne kadar uzanan 7 kilometrelik güzergahta insan zinciri oluşturdu.
Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler, omuzlarında ise kefiyeler taşıyan katılımcılar, İsrail'in saldırıları karşısında Gazze'de sürdürülen direnişe destek mesajları verdi.
Eylem katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gazetecilere, Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşandığını söyledi.
Büyükakın, bugün ve daha önce yapılan eylemlerde Filistin'deki zulme karşı omuz omuza durduklarını, Filistinlilerin yanında olduklarını her seferinde duyurduklarını belirterek, eylemlerle netice alınamayacağı şeklindeki görüşlere katılmadığını ifade etti.
Kamuoyu tepkisinin dünyanın dört bir yanında yayılmakta olduğunu sevinerek gördüklerini vurgulayan Büyükakın, "Birçok ülkede insanlar seslerini yükseltmeye başladılar. Bunun hiç durmaması lazım. Sürekli olarak hatırlatmaya devam etmemiz lazım. Ta ki Filistin 1967 sınırlarına kavuşana kadar. İsrail o sınırlara geri çekilene kadar bu mücadelenin durmadan devam etmesi lazım." dedi.
Zulüm sona erene kadar eylemlerin kararlılıkla devam etmesi gerektiğini vurgulayan Büyükakın, bugün gerçekleştirilen eyleme katılanlara teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.