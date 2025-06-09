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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Haaretz: İsrail askerleri Gazze'deki gibi Batı Şeria'da da Filistinlileri öldürmek için can atıyor

İsrail'in Haaretz gazetesi, işgal altındaki Batı Şeria’daki İsrailli askerlerin, Gazze Şeridi’ndeki askerler gibi bölgedeki Filistinlileri öldürmek için "can attıklarını" ve "komutanlarının buna göz yumduğunu" yazdı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Ekrem Biçeroğlu  | 09.06.2025 - Güncelleme : 09.06.2025
Haaretz: İsrail askerleri Gazze'deki gibi Batı Şeria'da da Filistinlileri öldürmek için can atıyor

Kudüs

Gazetenin başyazısında, 28 Mayıs'ta Batı Şeria’nın Kalkilya kentine bağlı Cit köyünde bir İsrail askerinin, Filistinli bir genci yatağında uyurken öldürdüğü olaya yer verildi.

Yazıda, “Ordu güçleri gece yarısı bir Filistin köyüne baskın düzenledi. Aranan kişilerin bulunmadığı bir binayı zorla bastı ve aralarında bebekler, çocuklar ve yaşlıların da bulunduğu tüm sakinleri hiçbir gerekçe olmaksızın uyandırdı. Hemen ardından askerler dairenin kapısını kırarak içeri girdi. İçlerinden biri, yatakta uyumakta olan bir gence çok yakın mesafeden gerçek mermiyle ateş etmeye başladı. Gencin uyanıp uyanmadığı bilinmiyor ancak açık olan şu ki vurulduğunda hala yatağında yatıyordu." ifadeleri kullanıldı.

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Masum Filistinli genç Cessim es-Sidde'nin (20) vücudunun üst kısmına isabet eden 4 kurşunla olay yerinde hayatını kaybettiği ve o sırada babasının da yan odada kendi yatağında uyuduğu belirtilen yazıda, olayın 27-28 Mayıs gecesi gerçekleştiği hatırlatıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü'nün, en temel sorumluluklarını bile yerine getirmeyen "kısa ve geçiştirici" bir açıklama yaptığı kaydedilen yazıda, "Peki, ‘Olay soruşturulacak’ demek ne anlama geliyor? Kim soruşturacak? Soruşturma ne zaman başlayacak?" şeklinde sorular soruldu.

Gazetedeki yazı şöyle devam etti:

“Gerçek şu ki Ordu Sözcüsü'nün açıklamasına bakıldığında, olayda suç unsuru olabilecek bir davranış şüphesi bulunmasına rağmen, askeri polis tarafından herhangi bir soruşturma başlatılmamış. Dahası, ne asker tutuklandı ne de görevden uzaklaştırıldı. Bütün bunlar gösteriyor ki bir gencin yatağında uykusunda öldürülmesi, ordu komutanlarının gözünde sıradan bir olaydan ibaret."

Her şey Gazze'de masum sivillerin öldürülmesiyle başladı

Yaşanan durumun, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde sağlık görevlileri, gazeteciler, çocuklar, yaşlılar, kadınlar, son dönemde de yiyecek dağıtım merkezlerinde sıra bekleyen aç insanlardan oluşan binlerce masumu öldürmesiyle başladığı" vurgulanan yazıda, "Gazze’de her şey serbestti. Ve şimdi, Batı Şeria’daki askerler için de her şey serbest hale geldi." şeklinde durumun vahametine işaret edildi.

"Her iki bölgede de İsrail ordusunun gözünde Filistinli canından daha ucuz bir şey olmadığına ve utanç verici olayın da bunu hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladığına" işaret edilen yazı şu şekilde sonlandırıldı:

"Batı Şeria’daki zorla yerinden etme de zirveye ulaşmış durumda. Oradaki askerlerin de Gazze’deki meslektaşları gibi davranmak için sabırsızlandığı ve can attığı açık.

İsrail ordusu da onlara bunu yapmaları için izin veriyor. Böylece, ‘dünyanın en ahlaklı ordusu’ olduğunu iddia eden sloganı tamamen içi boş bir lafa dönüşmüş oluyor."

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, yaklaşık 17 bin kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi. İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

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