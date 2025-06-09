Almanya, Fransa ve İtalya'da İsrail'in "Madleen" gemisine saldırısı protesto edildi
Almanya, Fransa ve İtalya'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine saldırısına tepki gösterdi.
Berlin/Ankara/Roma
Almanya'nın başkenti Berlin'in belediye binası önündeki Neptunbrunnen Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, "Madleen" gemisine yapılan saldırıyı protesto ederek, gemide alıkonulan 12 aktivistin serbest bırakılması çağrısında bulundu.
- Madleen yelkenlisinde alıkonulan 12 aktivistin hala İsrail’e getirilmediği bildirildi
- Özgürlük Filosu Koalisyonu: İsrail güçleri Madleen gemisindeki gönüllüleri kaçırdı
- Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Madleen gemisine saldırısına sert tepki
- İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisine yönelik saldırısına Türkiye ve dünyadan tepkiler
Göstericiler, "Ablukayı kaldırın", "Gazze'yi aç bırakmayı durdurun", "Sessizliğiniz öldürüyor", "Soykırımı durdurun", "Mavi Marmara'dan Madleen'e ablukanın kırılması yakında görülecek" ve "Filistinlilere karşı yapılan terörü durdurun" yazılı dövizlerle başta Almanya'da yaşayan Yasemin Acar olmak üzere "Madleen" gemisinde alıkonulan aktivistlerin fotoğraflarını taşıdı.
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Eylemde, "İsrail terör devletidir", "Madleen'e özgürlük", "Soykırımı durdurun", "Yasemin'e özgürlük" ve "Almanya finanse ediyor, İsrail katlediyor" sloganları atıldı.
Almanya’nın başkenti Berlin'de yüzlerce kişi, İsrail’in “Madleen” gemisine saldırısını protesto etti— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 9, 2025
▪️ Göstericiler, alıkonulan 12 aktivistin serbest bırakılmasını istedi
▪️ “Madleen'e özgürlük”, “Soykırımı durdurun” sloganları atıldı
▪️ Taşınan pankartlarda “Gazze’yi aç… pic.twitter.com/AsedPX6WKL
Göstericilerden Georg İsmael, AA muhabirine, İsrail'in Madleen gemisini durdurmasından dolayı bu eyleme katıldığını belirterek, "Açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan 2,4 milyon insana gıda ulaştırmak için Gazze ablukasını kırmak isteyen 12 aktivist yürürlükteki tüm uluslararası hukuka aykırı olarak alıkonuldu ve binlerce Filistinli, bu terör devleti tarafından yasa dışı şekilde alıkonuluyor." dedi.
Alman hükümetine çağrıda bulunan İsmael, "Alman hükümetinden Yasemin Acar ve diğer 11 aktivistin serbest bırakılması için derhal çaba sarf etmesini istiyoruz. İsrail Büyükelçisinin (Bakanlığa) çağrılmasını ve açık bir protesto notası verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.
İsmael, İsrail devletiyle yapılan silah işbirliklerinin, sadece silah satışlarının değil silah alımlarının da iptal edilmesini istediklerini, bunun, işgal ve apartheid uygulamasını sona erene kadar devam etmesini talep ettiklerini dile getirdi.
Eyleme katılan Aslan Yılmaz da Gazze'de yaşananlara dünyanın hala tepki göstermediğini vurgulayarak, "Bu bir yerde dünyadaki demokrasiye, dünyadaki insan haklarına bakışın ne olduğunu da gösterme açısından bizlere bir kanıt vesilesi oluyor." ifadesini kullandı.
Yılmaz, İsrail'in gece yarısı "Madleen" gemisindeki 12 aktivisti alıkoyduğuna işaret ederek, "Bu Madleen gemisi bir ümit ışığı olabilirdi. Bütün insanların en azından ümidini artırabilirdi fakat sonunda İsrail yapacağını yaptı." dedi.
Üzgün olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bizi teselli eden, olayın dünyaya İsrail'in vahşetini, barbarlığını bir kere daha belgelemiş ve artık hiçbir siyasetçiyi bu işten kaçamaz duruma getirmiş olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için 20 aydan beri gösterilere katıldığını belirten Yılmaz, "Buna devam edeceğiz. Gücümüz yettiği kadar Filistin'in, Gazze'nin sesini duyurmaya çalışacağız." diye konuştu.
Fransa
Fransa'da Lille, Toulouse ve başkent Paris dahil birçok şehirde, İsrail'in Madleen gemisindeki aktivistleri alıkoymasına tepki gösterildi.
Solcu partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce kişi, Filistin'e destek verdi.
Göstericiler, ellerinde Filistin bayraklarıyla "Filoya Özgürlük" ve "Gazze ablukasını kaldırın" sloganları attı.
Fransa Filistin Dayanışma Derneği (AFPS), yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in Madleen gemisine yönelik "korsanlık eylemini" kınadı. Açıklamada, gemideki aktivistlerin "yasa dışı şekilde alıkonularak zorla İsrail'e götürüldüğü" vurgulandı.
İtalya
İtalya'nın başkenti Roma'nın tarihi Pantheon Bazilikası önünde akşamüstü bir araya gelen yüzlerce kişi, Filistin bayrağı açarak "Madleen" gemisine yapılan saldırıyı protesto etti.
Göstericiler, gemide alıkonulan 12 aktivistin serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Protestocular, Filistin bayraklarının yanı sıra "Ateşkes", "Terörist devlet İsrail", "Elinizi Özgürlük Filosundan çekin", "İsrail'e silah göndermeyi durdurun", "Soykırımı durdurun" yazılı dövizler açtı.
Gösteride sık sık "Özgür Filistin" ve "Soykırımı durdurun" sloganları atıldı.
Pantheon Bazilikası önündeki protesto sırasında göstericiler büyük boy Filistin bayrağı da açtı.
İtalya'nın ikinci büyük kenti Milano'da da "Madleen" gemisine yapılan saldırı nedeniyle biri kent merkezindeki Mercanti Meydanı'nda, bir diğeri Milano Valiliği önünde iki protesto düzenlendi.
Valilik önündeki protestoya yaklaşık 500 kişi katılırken İsrail'e, hem Gazze'ye yönelik saldırıları ve ablukası hem de "Madleen"e saldırısı nedeniyle tepki gösterildi.
İtalyan muhalefet partilerinden de "Madleen" gemisine yapılan saldırıya tepki
Muhalefet partilerinden 5 Yıldız Hareketinin (M5S) lideri Giuseppe Conte, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hükümete bir soru önergesi sunduk: (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun Gazze'ye yardım götüren tekneleri ve mürettebatı alıkoymasını bugün de sadece izlemeye devam mı edeceğiz? Artık hükümetlerimizin Netanyahu'ya sağladığı siyasi koruma, onun suç işleyerek hiçbir engelle karşılaşmadan hareket etmesine adeta izin belgesi haline geldi. İtalya ve Avrupa ne zaman sesini yükseltecek? Ne zaman silah ambargosu ve yaptırımlar gelecek?" ifadelerini kullandı.
Demokratik Partinin (PD) Avrupa Parlamenterleri Cecilia Strada ve Annalisa Corrado yaptıkları açıklamada, "Sosyal medyada hepimizin gördüğü bilgilere, videolara ve tanıklıklara göre, uluslararası sularda Özgürlük Filosuna yapılan saldırı gerçek bir korsanlık eylemi gibi görünüyor. İsrail, insani bir görev için Gazze'ye giden silahsız bir gemiye saldırdı ve Fransız-Filistinli Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hasan ve aktivist Greta Thunberg de dahil olmak üzere mürettebatını kaçırarak uluslararası hukukun tüm ilkelerini ihlal etti. Bu, görmezden gelinemeyecek veya küçümsenemeyecek bir başka suç eylemidir." değerlendirmesinde bulundu.
Bir diğer muhalefet partisi Yeşil ve Sol İttifak Senato Grup Başkanvekili Peppe De Cristofaro da "Dün gece, İsrail donanması, Gazze kıyılarına doğru giden Özgürlük Filosunun İngiliz bayrağı taşıyan insani yardım gemisi Madleen'e saldırdı. Gemide Filistin halkı için yiyecek ve ilaç vardı. İnsani yardım gemisini engellemek bir savaş suçudur, uluslararası hukukun ihlalidir. Silahsız sivillere karşı kimyasal madde kullanmak bir savaş suçudur. Açık denizde yabancı vatandaşları kaçırmak korsanlıktır. Avrupa bu sefer de görmezden mi gelecek?" ifadelerini kullandı.
Gemide 12 kişi bulunuyor
"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.
Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.
İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.
Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.