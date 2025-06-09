İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisine yönelik saldırısına Türkiye ve dünyadan tepkiler
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’ne insani yardım götürmek üzere yola çıkan ve içinde 12 insan hakları savunucusunun bulunduğu Madleen gemisine düzenlediği saldırıya Türkiye ve uluslararası kamuoyundan tepkiler gelmeye devam ediyor.
Ankara
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Madleen gemisine İsrail askeri güçlerinin uluslararası sularda düzenlediği terörist operasyon insanlık onuruna yöneltilmiş alçak bir saldırıdır." dedi.
- Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Madleen gemisine saldırısına sert tepki
- Özgürlük Filosu Koalisyonu: İsrail güçleri Madleen gemisindeki gönüllüleri kaçırdı
- AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in "Madleen" gemisine müdahalesine tepki
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek için yola çıkan, içinde sadece sivillerin bulunduğu Madleen gemisine İsrail askeri güçlerinin uluslararası sularda düzenlediği terörist operasyonun, yalnızca insani yardım misyonuna değil insanlık onuruna da yöneltilmiş alçak bir saldırı olduğunu belirtti.
İsrail askerlerinin gemiyi ele geçirdiği anlarda aktivistlerin kaydettiği son görüntülerde, grubun tüm baskıya rağmen sükunetini koruduğu görüldü https://t.co/PC8ZAiwsmn https://t.co/vPNxfm1hV8 pic.twitter.com/xQiwnMTeX9— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 9, 2025
Filistin halkına karşı uygulanan sistematik cezalandırmanın, soykırım ve kuşatma politikasının hukuki ve insani hiçbir meşruiyet taşımadığına dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"İnsani yardımların engellenmesi, uluslararası hukuka göre açık bir suçtur. Bugün karşı karşıya olduğumuz bu tablo, küresel düzenin adalet terazisinin kırıldığını, güçlünün zayıfı ezdiğini bir kez daha göstermektedir. Uluslararası toplumu, bu açık hukuksuzluk karşısında sesini yükseltmeye, insani değerleri savunmaya ve Madleen'in yanında olmaya davet ediyoruz. Bir kez daha ilan ediyoruz ki Gazze'nin, Madleen'in, adaletin, barışın ve insan onurunun tarafındayız."
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"İsrail'in uluslararası sularda 'Madleen' adlı gemiye dönük müdahalesini lanetliyoruz. İnsani değerleri ve hukuku yok sayan, insani yardımları engelleyerek suçlarına yeni suçlar ekleyen Netanyahu yönetimi, uluslararası toplumdan gerekli karşılığı görmelidir. Bir an önce ateşkesin sağlanmasını, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşmasını ve iki devletli kalıcı çözüm için somut adımlar atılmasını bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak her alanda mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Tarihi bir direniş sergileyen Filistin halkı ve insani değerler er geç kazanacaktır. İsrail yönetiminin zulüm ve soykırım politikaları insanlık ittifakı karşısında kaybetmeye mahkumdur."
İletişim Başkanı Altun
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil 'Madleen' gemisine yönelik saldırısı, uluslararası hukukun ve insan haklarının açıkça bir ihlalidir. Bu alçak saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
Siyonist İsrail yönetiminin, temel insani yardımların dahi Gazze'ye ulaşmasına tahammül edemediğine dikkati çeken Altun, Gazze'de aylardır sistematik yıkımların ve katliamların sürdürüldüğünü, bunun "hiçbir ahlaki ve hukuki ölçü tanımayan bir terör devletinin ürünü" olduğunu vurguladı.
Filistin'de yaşananların tüm insanlığın meselesi olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:
"İsrail yönetimi, 20 ayı aşkın süredir uyguladığı vahşetle bölgesel barışı tehdit eden, küresel güvenliği riske atan bir 'miksere' dönüşmüştür. Bu gerçeği görmezden gelen, sessiz kalan veya tepkisiz kalan her tutum, bu suça ortak olmak anlamına gelir. Türkiye olarak bu vahşetin durdurulması, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaşması ve bölgede adil barışın tesisi için çağrımızı yineliyoruz. Uluslararası camiayı ve tüm insanlığı bu çığlığa kulak vermeye, somut adım atmaya davet ediyoruz."
AK Parti Genel Başkanvekili Ala
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan gemiye İsrail'in müdahalesi, Netanyahu hükümetinin insanlık dışı haydutluklarına bir yenisini daha eklemiştir. Bir toplumun topyekun katliama tabi tutulduğu acımasız soykırım, insanlık var oldukça unutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.
Madleen yelkenlisindeki insan hakları aktivisti Yasemin Acar’ın paylaştığı videoda, gemiye müdahale eden İsrail askerlerinin, video çeken aktivistleri telefonlarını kapatmaya zorladığı duyuluyor https://t.co/PC8ZAivUwP pic.twitter.com/RuyCcri0OZ— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 9, 2025
Adalet Bakanı Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in sadece silahsız sivil gönüllüleri değil insanlığın ortak vicdanını da hedef aldığını belirtti.
Gemide bulunan insan hakları savunucularına yapılan saldırının, tüm insanlığa yönelmiş olduğunu vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:
"Soykırımcı İsrail, düzenlediği saldırıyla ahlakının ve vicdanının olmadığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. İsrail, yıllardır sürdürdüğü sistematik saldırılarla yalnızca Filistin halkını değil uluslararası hukukun temel ilkelerini ve Birleşmiş Milletler kararlarını da çiğnemeye devam etmektedir. Çocukları öldüren, yardım taşıyan gemilere saldıran, gazetecileri ve sağlık çalışanlarını hedef alan bu alçaklık cezasız kalmamalıdır. Gazze'de 55 bin masum insanı şehit eden bebek katili İsrailli yöneticiler, hukuk önüne çıkarılarak hak ettikleri cezayı mutlaka almalıdır."
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine saldırısına tepki göstererek, saldırıyı kınadı.
KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada Tatar, insan hakları savunucularının bulunduğu "Madleen" gemisine İsrail'in saldırısını kınayarak şu ifadeleri kullandı:
"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan 'Madleen' adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması ve yardım almak için toplanan halka ateş açılması, kabul edilemez bir insan hakları ihlalidir.
İsrail'in yapmış olduğu bu terör içerikli eylemi ve soykırım girişimlerini kınıyor, tutuklanan aktivistler ve mürettebatın en erken zamanda serbest bırakılmasını temenni ediyorum."
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, içinde insan hakları savunucularının bulunduğu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaktan başka bir amacı bulunmayan "Madleen" gemisine uluslararası sularda yaptığı saldırının, insani değerlere ve vicdanlara yöneltilmiş bir saldırı olduğunu belirtti.
İsrail'in "Madleen" gemisine saldırısının kabul edilmez olduğunu vurgulayan Öztürkler, şu ifadeleri kullandı:
"Uluslararası hukuka ve temel insan haklarına aykırı gördüğümüz bu saldırıyı kınıyoruz. Kıbrıs Türk halkı olarak Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Temennimiz İsrail hükümetinin uluslararası hukuk normlarına uyarak sivillere ve sivil girişimlere yönelik bu saldırılarını bir an önce durdurmasıdır."
İsrail'in insani felakete yol açtığı ve sıkı abluka uyguladığı Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen yelkenlisindeki aktivistlerin üzerine, İsrail ordusuna ait dronlarca beyaz renkli, ne olduğu bilinmeyen kimyasal bir sıvı döküldü https://t.co/PC8ZAivUwP pic.twitter.com/iTEk6ruusv— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 9, 2025
İspanya, Madleen yelkenlisini alıkoyan İsrail'in maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı
İspanya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım taşıyan ve aralarında bir İspanyol'un da bulunduğu 12 aktivisti taşıyan Özgürlük Filosu'nun İsrail tarafından engellenmesinin ardından İsrail'in Madrid Büyükelçiliğindeki maslahatgüzarını, bakanlığa çağırdı.
İspanya, Gazze'ye insani yardım taşıyan ve 12 insan hakları aktivistinin olduğu "Özgürlük Filosu" adı verilen Madleen yelkenlisini askeri operasyonla alıkoyan İsrail'i kınamak için bu ülkenin Madrid'deki büyükelçiliğinde mevcut durumda görevli olan en üst düzey diplomatını bakanlığa çağırdığını duyurdu.
İspanya resmi haber ajansı EFE'ye bilgi veren Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrailli diplomatın, Madleen yelkenlisine yapılan operasyona karşı gerekli kınama ve protestonun yapılması için çağırıldığını belirtti.
Bakanlık ayrıca, yelkenlide bulunan İspanyol aktivist ve ailesiyle iletişimde olunduğunu, İsrail hükümetiyle de temasa geçildiğini kaydetti.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail maslahatgüzarını son olarak 21 Mayıs'ta, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'nı ziyaret eden yabancı diplomatların olduğu bir heyete ateş açmasını protesto etmek amacıyla bakanlığa çağırmıştı.
İspanya hükümetinin Filistin Devleti'ni resmi olarak tanımasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mayıs 2024'te Madrid Büyükelçisini geri çağırma kararı almıştı.
Gemide 12 kişi bulunuyor
"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.
Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.
İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.
Gemide Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.