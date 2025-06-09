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Tatil dönüşü dolayısıyla Tekirdağ-İstanbul kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Tunus’tan Gazze’ye gitmeyi planlayan “Mağrip Direniş Konvoyu” yola çıktı

Tunus’tan, İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı kırmak ve Filistin halkına destek vermek amacıyla organize edilen “Mağrip Direniş Konvoyu” yola çıktı.

Mehmet Akif Turan  | 09.06.2025 - Güncelleme : 09.06.2025
Tunus’tan Gazze’ye gitmeyi planlayan “Mağrip Direniş Konvoyu” yola çıktı Fotoğraf: Mohamed Mdalla/AA

Tunus

Başkent Tunus’un merkezinde yer alan 5. Muhammed Caddesi'nde toplanan Moritanya, Fas, Cezayir ve Tunuslu yüzlerce aktivist sabahın erken saatlerinde kayıt işlemlerini tamamlayarak konvoyun ilk durağı olan Tunus’un Susa kentine doğru yola çıktı.

Çok sayıda kişi de Filistin ve Tunus bayrakları taşıyarak konvoyu uğurladı.

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“Konvoy küresel bir girişimin parçası”

Tunus merkezli Bağımsız Filistin’le Dayanışma Koordinasyonu öncülüğünde düzenlenen konvoya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Konvoy Sözcüsü Dr. Muhammed Emin Bennur, “Bu konvoy, Avrupa, Güney Amerika ve Güneydoğu Asya’dan 30’dan fazla ülkenin katıldığı küresel bir girişimin parçası. Gazze’ye kara, deniz ve hava yoluyla ulaşmayı amaçlayan farklı organizasyonlarla eş zamanlı hareket ediyoruz. Bizim hedefimiz kara yoluyla Gazze ulaşmak ve yolculuk boyunca yapacağımız etkinlikler ile Gazze’de yaşananları dünyaya duyurmak.” dedi.

Bölge ülkelerinden binlerce gönüllünün katılımıyla devam edecek kara konvoyunun, Tunus’un başkenti dışında Susa, Safakes ve Gabes kentlerinden de katılım olacağını aktaran Bennur, “Tunus’u boydan boya geçtikten sonra Libya ve Mısır üzerinden Gazze Şeridi'ne ulaşmayı planlıyoruz. Gazze’ye Yürüyüş, Küresel Gazze Yürüyüşü ve çok sayıda gemiden oluşan Özgürlük Filosu gibi girişimlerle koordineli çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

12 otobüs ve 100 araçlık konvoy

Koordinasyon üyelerinden Cevahir Şenna da konvoyun son hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, “Cezayir’den gelen kardeşlerimiz ile beraber, binin üzerinde katılımcı 12 otobüs ve 100 araca dağıtıldı. Yol boyunca tamamlanacak katılımcıların ardından hep birlikte Gazze’ye doğru yola çıkacağız” diye konuştu.

Öte yandan sivil toplum kuruluşları, diplomatlar ve insani yardım kuruluşlarıyla koordinasyon halinde 32 ülkeden binlerce aktivist, 15 Haziran'da Refah Sınır Kapısı'nda gösteri yapmayı planlıyor.

Aktivistler, 12 Haziran'da Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmayı, ertesi gün Gazze sınırındaki Ariş kentine gitmeyi ve buradan da 3 gün sürecek 50 kilometrelik bir yürüyüşle Refah Sınır Kapısı'na ulaşmayı hedefliyor.

Gazze’de insani tablo ağırlaşıyor

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik sürdürdüğü saldırılar, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 181 binden fazla Filistinlinin ölümüne veya yaralanmasına yol açtı. Bölgede 11 binden fazla kişi kayıp, yüz binlerce kişi yerinden edilmiş durumda.

Gazze Şeridi’nde sivillere yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, işgali genişletip kalıcı hale getirecek kara saldırılarına başladığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'nin özellikle kuzeyi ve diğer bölgelerde Filistinlilere saldırı tehdidi içeren ve güneye gitmelerini emreden ilanları havadan atmıştı.

Birleşmiş Milletler, insan hakları örgütleri ve uluslararası yardım kuruluşları, İsrail ordusunun söz konusu kara saldırısının zaten felaket halindeki insani durumu daha da kötüleştireceği uyarısı yapmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde Filistinlileri sürdükten sonra sınırlı miktarda insani yardım dağıtacağı "toplama kampları" kurduğu, İsrail basınına yansımıştı. İsrail ordusunun, güneydeki Refah kentinde geniş alanları düzleyerek bunun için hazırladığı uydu görüntüleriyle ortaya çıkmıştı.

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