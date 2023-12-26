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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, aralarında çocukların da olduğu Filistinlileri Gazze'deki bir stadyumda yarı çıplak teşhir etti

İsrail güçleri 81 gündür bombaladıkları Gazze Şeridi'ndeki bir stadyumda, aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu Filistinlileri yarı çıplak soyarak teşhir etti.

Zeynep Tüfekçi Gülay  | 26.12.2023 - Güncelleme : 26.12.2023
İsrail, aralarında çocukların da olduğu Filistinlileri Gazze'deki bir stadyumda yarı çıplak teşhir etti

Istanbul

Yerel medya kanallarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, zorla yerlerinden edilen çok sayıda Filistinli sivilin, İsrail askerlerince alıkonulduğu ve Gazze'deki bir stadyumda yarı çıplak bir şekilde toplandığı görülüyor.

Aralarında çocukların ve yaşlıların da bulunduğu Filistinlileri alıkoyan ve yarı çıplak şekilde soyarak stadyumda teşhir eden İsrail güçlerine ait tankların namlularının da bu Filistinlilere doğru çevrili olduğu görülüyor.

Yarı çıplak şekilde teşhir edilen Filistinlilerden birisinin olduğu anlaşılan battaniyeye sarılı bir bebeğin silahlı bir İsrail askerinin kucağında olduğu da görüntülere yansıyanlar arasında.

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