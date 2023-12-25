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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli eski istihbaratçıya göre, "Gazze savaşı" için belirlenen hedefler gerçekçi değil

Eski İsrail Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Tümgeneral Aharon Zeevi-Farkash, Tel Aviv'in Gazze Şeridi'nde devam eden "savaş için belirlediği hedeflerin gerçekçi olmadığını" belirtti.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Mehmet Nuri Uçar, Gülşen Topçu  | 25.12.2023 - Güncelleme : 25.12.2023
İsrailli eski istihbaratçıya göre, "Gazze savaşı" için belirlenen hedefler gerçekçi değil

Kudüs

Farkash, Yediot Ahronot gazetesine ait "Ynet" adlı internet sitesine verdiği röportajda, İsrail hükümetinin belirlediği "Hamas'ın askeri gücünü yok etme, İsrailli esirleri kurtarma" hedefleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

"Hamas'ı yok etmekle başladık. Ama şu aşamada büyük bir meydan okumayla karşı karşıyayız. Esirler geri getirilmeden savaşı bitirmek mümkün değil." ifadesini kullanan Farkash, "İsrail'in Gazze'deki savaş için belirlediği hedeflerin gerçekçi olmadığını" kaydetti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrail kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail'in Gazze Şeridi'nde peşinde olduğu bazı Hamas yöneticilerinin güvenli biçimde Katar'a gitmeleri konusunu değerlendirdiği iddia edilmişti.

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