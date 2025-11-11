Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Hamas: İdam yasası Filistinli tutuklulara yönelik "toplu cinayet" girişimi

Hamas, İsrail Meclisinde Filistinli tutukluların idamını öngören yasa tasarısının ilk oylamada kabul edilmesini, "Filistinlilere karşı planlı katliamı meşrulaştırma girişimi" olarak değerlendirdi.

Mehmet Nuri Uçar, Mustafa Deveci  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
Hamas: İdam yasası Filistinli tutuklulara yönelik "toplu cinayet" girişimi

İstanbul/Ankara

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu tasarının kabul edilmesinin, "Filistinlilere yönelik planlı toplu cinayeti meşrulaştırma girişimi ve İsrail hükümetinin ırkçı, suç odaklı politikasının bir uzantısı" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Tasarı, işgal altındaki Filistin halkına yönelik organize şekilde kitlesel öldürmeyi meşrulaştırma girişimidir." ifadeleri kullanıldı.

Tasarının dünya kamuoyunun gözü önünde geçirilmesinin "faşist ve sadist bir tutum" olduğu belirtilen açıklamada, bunun uluslararası hukuk ve insan hakları normlarının, özellikle uluslararası insancıl hukukun ihlali anlamına geldiği kaydedildi.

Hamas açıklamasında, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve tüm insan hakları örgütlerine "bu tehlikeli ve ırkçı işgal yasasını" kınama, İsrail’e caydırıcı yaptırımlar uygulama ve tasarının geri çekilmesi için baskı yapmaları çağırısında bulundu.

Açıklamada ayrıca, İsrail cezaevlerinde bulunan ve sistematik işkence ile kötü muameleye maruz kalan tutukluların durumunu incelemek üzere uluslararası araştırma komisyonları kurulması talep edilerek bu işkenceler nedeniyle onlarca tutuklunun yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Filistinli tutuklulara idam cezası verilmesini içeren yasa tasarısının ilk oylaması dün İsrail Meclisinde yapıldı.

Yasa tasarısının ilk oylaması 39 "evet" oyuna karşılık 16 "hayır" oyuyla Mecliste kabul edildi.

Söz konusu tasarısının kabul edilmesi için Meclisteki iki oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

Öte yandan yasa tasarısına desteğiyle bilinen aşırı sağcı Ben-Gvir, ilk oylamanın kabul edilmesinin ardından Mecliste vekillere tatlı dağıttı.

Filistinlileri öldüren İsrailliler yasadan muaf tutulacak

Tartışmalı yasa tasarısı, bir İsrailliyi "milliyetçi nedenlerle" öldüren Filistinlilere ölüm cezası verilmesini içeriyor.

Ancak söz konusu tasarının yasalaşması halinde bu madde Filistinliyi öldüren bir İsrailli için geçerli olmayacak.

