Dolar
42.23
Euro
48.94
Altın
4,136.66
ETH/USDT
3,546.10
BTC/USDT
104,630.00
BIST 100
10,544.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde "Medeniyetimizde Şehir ve Mekan" temalı Şehircilik Zirvesi ile Kentkırım Sergisi'nin açılışında konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 6 bin ampute vakası acil ve uzun süreli rehabilitasyona ihtiyaç duyuyor

Gazze'de uzuvları ampute edilen 6 bin Filistinlinin bir an önce uzun süreli rehabilitasyona ihtiyaç duyduğu açıklandı.

Muhammed Emin Canik  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 6 bin ampute vakası acil ve uzun süreli rehabilitasyona ihtiyaç duyuyor

İstanbul

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgedeki Filistinli hasta ve yaralıların durumuna ilişkin bilgi verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sağlık Bakanlığına kayıtlı 6 bin ampütasyon vakasının acil şekilde uzun süreli rehabilitasyona ihtiyaç duyduğu, bunlardan yüzde 25'inin çocuklardan, yüzde 12,7'sinin de kadınlardan oluştuğu vurgulandı.

Tıbbi imkanlar ve malzemelerin yetersizliğinin uzuvları ampute edilen Filistinlilerin acılarını artırdığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu sayılar, binlerce yaralının ve ailelerinin yaşadığı derin insani acıyı yansıtmakta olup, özellikle erken yaşta kalıcı sakatlıklarla karşı karşıya kalan çocuklar için rehabilitasyon ve psikososyal destek hizmetlerine acil ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Gazze'deki insani felaketin boyutlarına dikkat çekilen açıklamada, yaralıların gerekli bakımı alabilmeleri için sağlık ve rehabilitasyon alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara "acil müdahale" çağrısında bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü bildirdi
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Yozgat'ta yetiştirilen fidanlar İç Anadolu Bölgesi'ni yeşertiyor
İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında bağımlılıkla mücadele protokolü imzalandı
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesi tamamlandı

Benzer haberler

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 6 bin ampute vakası acil ve uzun süreli rehabilitasyona ihtiyaç duyuyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 6 bin ampute vakası acil ve uzun süreli rehabilitasyona ihtiyaç duyuyor

BM İklim Zirvesi sürerken, Gazze'de İsrail'in uyguladığı ekokırım duvar resmiyle anlatıldı

Gazzeli anne İsrail saldırılarında izini kaybettiği oğlunu iki yıl sonra işkence edilerek öldürülmüş halde buldu

Hamas: İdam yasası Filistinli tutuklulara yönelik "toplu cinayet" girişimi

Hamas: İdam yasası Filistinli tutuklulara yönelik "toplu cinayet" girişimi
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde çok sayıda binayı yıktı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde çok sayıda binayı yıktı

"Israel-Premier Tech" bisiklet takımı isim sponsorunu kaybetti

"Israel-Premier Tech" bisiklet takımı isim sponsorunu kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet