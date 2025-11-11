Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 6 bin ampute vakası acil ve uzun süreli rehabilitasyona ihtiyaç duyuyor
Gazze'de uzuvları ampute edilen 6 bin Filistinlinin bir an önce uzun süreli rehabilitasyona ihtiyaç duyduğu açıklandı.
İstanbul
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgedeki Filistinli hasta ve yaralıların durumuna ilişkin bilgi verildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Sağlık Bakanlığına kayıtlı 6 bin ampütasyon vakasının acil şekilde uzun süreli rehabilitasyona ihtiyaç duyduğu, bunlardan yüzde 25'inin çocuklardan, yüzde 12,7'sinin de kadınlardan oluştuğu vurgulandı.
Tıbbi imkanlar ve malzemelerin yetersizliğinin uzuvları ampute edilen Filistinlilerin acılarını artırdığı kaydedildi.
Açıklamada, "Bu sayılar, binlerce yaralının ve ailelerinin yaşadığı derin insani acıyı yansıtmakta olup, özellikle erken yaşta kalıcı sakatlıklarla karşı karşıya kalan çocuklar için rehabilitasyon ve psikososyal destek hizmetlerine acil ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktadır." ifadesi kullanıldı.
Gazze'deki insani felaketin boyutlarına dikkat çekilen açıklamada, yaralıların gerekli bakımı alabilmeleri için sağlık ve rehabilitasyon alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara "acil müdahale" çağrısında bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.