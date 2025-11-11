Dolar
Dünya

İran, "ABD ve İsrail tarafından yönlendirilen bir casusluk şebekesinin çökertildiğini" duyurdu

İran, ülke içinde ABD ve İsrail istihbarat servisleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen bir casusluk ağının tespit edilerek çökertildiğini açıkladı.

Ahmet Dursun  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
İran, "ABD ve İsrail tarafından yönlendirilen bir casusluk şebekesinin çökertildiğini" duyurdu

Tahran

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı, ulusal güvenliği hedef aldığı öne sürülen bir şebekeye operasyon düzenledi.

Haberde, söz konusu yapılanmanın, "ABD ve İsrail istihbarat servislerinin yönlendirmesiyle" kurulduğu ve "çeşitli eyaletlerde koordineli şekilde faaliyet yürüttüğü" iddia edildi.

Operasyon kapsamında şebeke üyelerinin gözaltına alındığı belirtilirken detaylı bilgilerin daha sonra kamuoyuna açıklanacağı aktarıldı.

İran, "ABD ve İsrail tarafından yönlendirilen bir casusluk şebekesinin çökertildiğini" duyurdu

